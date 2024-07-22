哈哈，都說白宮的權力廝殺，「血腥」程度媲美清朝宮鬥劇。拜登面對黨內逼宮的壓力愈來愈大，美媒亦不斷製造輿論帶風向，包括指他最快上周六就會宣布退選，結果直到這一刻都沒有成真，拜登團隊甚至表明，老人家將於本周恢復競選活動。

一計不成又生一計。有美媒引述消息，指黨友紛紛拋棄拜登，令老人家震怒，直斥眾議院前議長佩洛西是主要煽動者，前拍檔兼前總統奧巴馬是幕後主腦。佩洛西和奧巴馬都曾是支持拜登連任最力的黨友，可如今個個見風轉舵，急欲將拜登推倒。友誼毫不值錢，權力才是重心，沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的利益，由此又得到印證。

事實上，民主黨內有股勢力勢要踢拜登出局，已是愈來愈強烈。君不見，親民主黨的《紐約時報》不停爆料，包括有柏金遜症專家多次到訪白宮、金主凍結總值9,000萬美元的競選資助等，無一不是對拜登的致命重擊。這些理應保密的消息，卻被傳媒大肆報道，說黨內沒有「二五仔」也沒有人信。

作為世界第一強國的領導人，撇開任內表現無能不談，拜登亦實在老到不行。在公開場合胡言亂語，行動迷迷糊糊，甚至跌倒趴街，已是常事。他至今拒絕言退，自認仍有能力勝任總統職務，又自言是唯一贏過特朗普的人，只要早些睡覺就沒有問題。但作為旁觀者，卻只覺他老得固執。一個晚上八點就要睡覺的美國總統，真的適合賴在位子上不走嗎？

特朗普經過槍擊一役，強人形象更鮮明。民主黨繼續讓拜登出選固然沒有勝算，就算讓賀錦麗以至奧巴馬老婆米歇爾上陣，跟特朗普比較也是過於柔弱。在美中對抗愈演愈烈的今日，美國人肯定不會讓女人執政，跟列強拗手瓜。