美國共和黨總統候選人特朗普還在競選階段，卻把自己當作已經勝出，他日前致電烏克蘭總統澤連斯基，說入主白宮之後，會致力結束俄烏戰爭。對於特朗普開出的期票，俄羅斯不給面子，該國的發言人扎哈羅娃翻出舊帳，說對方在上一任執政期間，曾承諾會推動中東地區的和平進程，到頭來，只是講了當作做了。點檢下來，還不止於此，特朗普在任時，也曾說過會讓北韓放棄發展核武，事實上，平壤不曾有過一天棄核，觀乎往績，確是很難讓人對他的承諾有信心。

特朗普很欣賞俄羅斯總統普京，滿以為對方會禮尚往來，也同樣尊重自己。實際上卻不然，如果沒得到普京應允，扎哈羅娃斷不會如此反駁和嘲諷特朗普。正如昨日本欄所說，普京所圖者遠，他要進擊烏克蘭，要聯合中國對抗美國，都是經過周詳考慮，也是關乎俄羅斯的百年福祉，如此大計，又豈會為特朗普這類政壇過場客而輕易改變？俄羅斯攻打烏克蘭，自有其作戰時間表，特朗普揚言一旦重掌白宮，可以在24小時內讓俄烏停戰，對於這等狂妄之言，恐怕普京只會當作笑話般看待。

很多人以為，早前特朗普遇刺不死，經歷這番大劫，會改變他的人生觀，使他變得謙遜和厚道。事實證明，特朗普非但沒有變好，反倒變本加厲，日前他嘲諷現任總統拜登，說歷史上10位最糟的美國總統加起來，也不如拜登一人般差勁，又指眾議院前議長佩洛西的表現像狗、像床蝨。如此尖刻、損人的話，按理不該出自一位熱門總統候選人之口，事關此舉，根本是有損美國的國格，但今日不少美國選民，就是喜歡這一類政客。常言道：「國之將亡，必出妖孽」，以此觀之，真讓人要為美國的國運而憂。