民進黨發言人吳崢「預言」大法官會於7月19日下班前公布暫時處分裁決，而大法官果然配合演出，絲毫不差地公布結果，而且一如民進黨預期，幾乎將所有改革法案全部凍結，等同完全推翻了在野黨的努力。最可笑的是，當外界質疑為何民進黨總能精準得知大法官的一舉一動時，大法官還特別發文解釋這是慣例，此地無銀三百両的程度令人瞠目結舌，等同宣告大法官就是民進黨豢養的忠犬，台灣司法的獨立性早已蕩然無存。

而民進黨這種完全不演了的表現，也等於老實不客氣地告訴台灣人：「球證、旁證，加上主辦、協辦所有的單位，全部都是我的人，怎麼和我鬥？」今後在野黨無論推出任何法案，只要影響到民進黨的利益，他們就可以直接宣告違憲，把一切打回原形，繼續披着民主外衣的獨裁統治。

光看這次暫時處分的裁決內容，可想而知未來釋憲的結果會是甚麼，面對這樣的形勢，在野黨立委吳宗憲表示，將會鍥而不捨繼續提案，修到讓大法官不得不過為止。也許在法律上在野黨能做的只有如此，但問題是這些大法官早已出賣了自己的靈魂，又怎麼可能會良心發現，讓你過關呢？

當一切正規的手段都已被民進黨圍堵抹殺時，在野黨是否真有決心找回台灣的民主？若仍舊決定在體制內努力，恐怕注定將白忙一場，而且讓民眾對在野黨的支持愈來愈淡薄。在野黨現在的處境，其實和民進黨當年草創時期頗為類似，只是民進黨當年敢豁出去殺出一條血路，在野的國民黨與民眾黨敢這樣做嗎？若在野黨能夠痛下決心走上街頭拚搏，台灣民主也許還有一線生機，若還是謹守着溫良恭儉讓那套傳統美德，就只能瞪眼看着民進黨予取予求，讓台灣民主淪為世人的笑柄。