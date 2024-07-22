香港回歸後推出過不少大項目，中藥港最終「得個講字」，數碼港則難逃淪為地產項目的命運。西九文化區長期入不敷支，政府日前允許西九管理局出售約17萬平方米的住宅發展項目，以紓解財困，說白了又是靠發展地產吊命。西九管理局高層曾振振有詞說全球文化博物場館幾乎沒有能夠自負盈虧，都需要政府支援。這個講法明顯是推卸自己管理不善的責任。

港府2008年根據《西九文化區管理局條例》，一次性撥款216億元給西九管理局，確保西九持續營運。當時當局的想法很明確，就是打足本金給西九管理局，希望局方以後自給自足、自負盈虧。所以西九管理局除了博物館、表演展覽場館，還有豪宅、酒店、零售、餐飲等大片用地，相關收益全數歸西九管理局，毋須撥入政府庫房。在如此優厚的條件下，西九文化區搞了16年，216億元竟然瀕臨乾塘，要攤大手板再向政府要錢。這不是管理者的責任又是誰的責任？

回顧香港的發展歷程，每一次成功轉型，背後都離不開內地因素。例如昔日的前店後廠模式，香港用內地的勞動力紅利生產，然後做出口和市場推廣；後來香港又發展為國際金融中心，協助內地企業融資。可以說，每次香港經濟的成功都與內地有着密切的關連。內地是香港第一大旅客來源地，偏偏西九管理局成立後，前三任行政總裁都是外國人，反映當年的政府似乎陷入了國外的月亮特別圓的迷思。結果是幾任高薪聘請的行政總裁都碌碌無為，反而一直被批評使錢大花筒。

西九不能只做香港的文化區，而應該做整個大灣區的文化樞紐，才能夠做大文化產業。要實現這一步，港府在管理層的人選上必須展現破格思維。