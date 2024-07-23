不退不退終須退，在經過一番痛苦掙扎後，拜登終於知難而退，宣布放棄爭取連任。這是意料中事，他雖然老糊塗，但還不至於毫無自知之明，在支持度大幅落後於對手特朗普、黨內眾叛親離的情況下，不退選又能怎樣？獻醜不如藏拙，畢竟已是逾80歲的耄耋老人，與其出來丟人現眼，不如回家安享晚年。

既然決定告別白宮，拜登自然要晒晒自己的「政績」，聲稱在其領導下，美國擁有全球最強大的經濟，在重建國家、降低老人處方藥費用，以及為創紀錄數量的美國人提供可負擔的醫療保健方面，做出了歷史性投資，並為接觸病毒物質的100萬退伍軍人提供急需的醫療救助。同時還通過了30年來第一部槍枝安全法、任命了首位非美裔美國女性進入最高法院、通過了有史以來最重要的氣候立法。

王婆賣瓜，自賣自誇，正是西方政客最大特色。只可惜，拜登為自己羅列的這些所謂政績，實在不怎麼樣，甚至可以說貽笑大方。特朗普形容他是歷史上最差總統，雖然是落井下石，但並非沒有道理。拜登上台以來到底做了甚麼？從阿富汗狼狽撤軍、挑起俄烏戰爭、再次陷入中東泥沼，這些才是其主要「政績」。當然，通過俄烏戰爭成功綁架歐盟、拉幫結派圍堵中國等等，也都是他幹的事。他自稱振興並鞏固了美國在世界各地的聯盟，這方面確實勝過特朗普，但也恰恰反映美國實力每況愈下，無法單獨對付中俄，只好拉攏盟友來壯膽。

有些人總不承認美國正在衰落，其實美國的衰落已是肉眼可見，尤其是經過特朗普和拜登兩屆政府胡亂折騰，美國霸權搖搖欲墜。表面上的世界第一經濟大國，實際上千瘡百孔，入不敷支，只能靠舉債過日；表面上的世界第一軍事強國，實際上外強中乾，不僅不敢與中俄正面硬碰，甚至連胡塞武裝也搞不定。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利曾指出，美國已經失去全球霸主的地位，絕對不是無的放矢，相對於中俄等新興國家日益崛起，美國確實垂垂老矣。拜登聲稱美國從未像今天這樣處於領導地位，不過是自欺欺人。

無論如何，隨着拜登時代即將結束，美國可能再次進入特朗普時代，狂人能令美國再次偉大嗎？火車不是推的，牛皮不是吹的，不管誰入主白宮，恐怕都無法阻止美國霸權繼續衰落。