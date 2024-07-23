沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。除了拜登深感被佩洛西、奧巴馬這些昔日戰友出賣、終於宣布退選，現時獨領風騷的特朗普，跟以色列總理內塔尼亞胡的友誼亦絕非外界想像得這麼「鐵桿」。儘管他曾在任內力撐以色列，並承認耶路撒冷為以色列首都，但他亦沒有忘記，2020年美國大選結果一片混亂之際，內塔尼亞胡幾乎是第一個承認拜登勝選並祝賀拜登的外國領導人。

特朗普當時便大感氣憤，直斥內氏背叛他。但同樣地，就在槍擊案發生不久，所有西方領袖心知肚明，特朗普勢必藉着這顆子彈成功回朝，內氏也不執輸，幾乎是第一時間在社交網發文慰問特朗普。此一時彼一時，變臉比翻書還快，正是政客本色。

如今特朗普重新入主白宮的呼聲高唱入雲，不但烏克蘭總統澤連斯基和台灣總統賴清德惶恐不安，擔心隨時被拋棄，內塔尼亞胡亦不得不盤算，一旦失去美國支持，以巴戰事如何打下去？儘管拜登支持以色列不遺餘力，也全靠美國盲撐，以色列才能頂住全球反戰壓力，但拜登已然玩完，特朗普則明言以色列已失去世人同情，且「世界正處於第三次世界大戰邊緣」，上台後便會結束包括以巴在內的戰爭。

特朗普本身是否有反戰思想不好說，但他認為戰爭對美國無利可圖，對內塔尼亞胡心中有氣，卻肯定是其中心思想。隨着美國出產頁岩氣，對中東石油需求大減，以及中國成為中東石油最大買家，美國在中東的最大利益，亦由石油轉為軍售。以色列跟整個回教世界為敵，倘若美國繼續盲撐，勢必影響跟中東國家做生意，尤其售賣武器予沙特阿拉伯等國，與此同時，美國亦要獨力應付伊朗，這肯定不符合美國利益和特朗普錙銖必較的商人作風。