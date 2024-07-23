不退不退還須退，美國總統拜登終於不再糾纏，宣布放棄角逐連任，改而支持現任副總統賀錦麗出選。拜登在選舉路上，既已決定退位讓賢，我們也該替他講一句公道話。很多人認為，拜登年老體衰，仍一度想「霸着茅坑」，是因權力欲太旺盛，對白宮的寶座戀戀不捨。實際上，早在去年12月拜登已公開表示，假如前總統特朗普不打算回朝，不競逐下屆大選，拜老頭自謂，他也會考慮放棄角逐連任。

因此，拜登髮白齒搖，仍想參與競選，不全是私心作祟，怪只怪民主黨內人才凋零，能夠有力與特朗普一鬥者，罕如鳳毛麟角。所謂「蜀中無大將」，拜登才被迫掛帥，無奈時至今日，他老到幾乎連馬背也爬不上去，民主黨沒法子，才找另一人去頂替。

特朗普遇刺不死，固然聲望大振，但正如筆者早前所說，若然此事是在大選前的一個月發生，整個輿論鬧哄哄，特朗普該是贏定了。然而，行刺事件是在本月出現，距離正式選舉日尚遠，這則消息的新鮮感會被淡化，故若說特朗普躺着也能贏，目前是言之尚早。

遇刺事件不但會刺激起共和黨的支持者，同時也會讓民主黨人動員起來。眼見對方聲勢浩大，民主黨的支持者定然會戮力同心，嘗試救亡圖存。回顧2004年，台灣總統選舉發出的槍擊事件，中槍的陳水扁最後能成功當選，也不是純粹因為刺激起選民的同情票。阿扁當時還使了橫手，他以政府面臨危機為由，要軍隊全面戒備，使很多軍人無法參與投票，而不少軍人都是國民黨的支持者，少了這一批鐵票，才使藍營落敗。而美國共和黨沒有相近的橫手可使，故今屆大選，兩黨候選人想必仍有一番惡鬥。