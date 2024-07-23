民進黨全代會登場，各方矚目中執委、中常委與中評委的改選結果，因為這牽動未來在黨內的權力結構，也可觀察出賴清德是否一如預期掌握了黨內所有的權力。

即使仍在「保外就醫」的陳水扁都選擇出席投票，甫卸任的蔡英文卻選擇「另有行程」不克出席，並發表一篇完全沒有提及賴清德，卻預祝全代會順利成功的簡短聲明，令外界產生諸多聯想。有黨內人士緩頰，認為這是蔡英文尊重賴清德領導統御、不願掠奪光環的作為。但正常來說，親自出席才是更堅定表達支持的作為，蔡英文這刻意迴避的舉動，更容易被解讀為似乎隱含不願力挺賴清德，甚至潛藏對賴清德有所不滿。

更令人意外的，是「新賴系」在中執委中雖然順利拿下將近半數的14席，卻沒能擋住執意參選台南市長的陳亭妃，反讓她以22票的最高票當選。其後的中常委選舉，陳亭妃更靠籤運脫穎而出，導致「泛賴系」並未拿下原先各方看好的7席，林宜瑾意外落選而僅有6席。「英系」王世堅與蘇治芬拿下兩席，加上「蘇系」的張宏陸及獨立的陳亭妃，非賴系搶下4席；而民主活水的洪申翰實際上與「英系」交情也非泛泛，未來動向也令人關切。

這樣的結果，可以說賴清德雖掌握一定權力，但蔡英文在黨內的力量並沒迅速消亡，若賴清德仍延續殲滅收編的策略，只要蔡英文暗中運籌帷幄，仍能發揮影響力抗衡。單以賴蔡針對全代會的網絡發文來說，蔡英文簡短幾個字，按讚數卻是賴清德3倍，可見至少在人氣上，蔡英文還是凌駕賴清德之上。賴清德上任不過兩個月，已在黨內部掀起腥風血雨，未來是蔡賴持續鬥爭，還是能和衷共濟一致對外，說到底還是看賴清德的選擇。