近年日本一面倒投向美國陣營，內部對中日關係發展出現兩大看法，一派主張對華更加強硬，另一派則不贊成與中國完全撕破臉。雙方對華皆不友善，只是在具體策略方面有不同而已。不過日本政府最近公布的新一年度《防衞白皮書》再次將中國視為日本「前所未有的最大戰略挑戰」，反映東京朝野逐漸有了共識，走向明確反華的鷹派路線。

這也解釋了繼日本軍艦闖入中國領海後，日本海上保安廳為何日前也明目張膽與台灣海巡署進行聯合海上訓練演習，成為1972年日台斷交以來的首次。日本一再挑釁北京底線，顯然是要牽制中國崛起。

東京政府之所以這麼做，很大程度上是因為近些年中美博弈的緣故。美國全力對付中國，身為美國盟國的日本自然要扮演急先鋒角色以配合華府，包括加入亞太圍堵聯盟，以及加強與菲律賓軍事合作。隨着特朗普有可能二次執政並向北京施加更大壓力，日本在抑制中國方面也更加義無反顧。

至於日本大打台灣牌，除了不希望中國強大，也是因為台灣關係到日本安全。台灣海峽扼守在西太平洋中段，日本大部分海上運輸貨品都要經過台灣海峽，一旦該條航線被封鎖，就相當於切斷了日本的經濟大動脈。日本前首相安倍晉三聲言台灣有事就是日本有事，客觀上而言沒有說錯。日本一定要借台灣問題遏制中國。

近月不管是菲律賓在南海的挑釁，還是賴清德提出新兩國論，都令中國大陸周邊地區發生衝突的機率日增。日本海上保安廳與台灣海巡署聯合訓練的船隻，表面上並非軍船，實質卻在打擦邊球。北京對日台的一切準軍事合作必須有所警惕及回應，否則日本將變本加厲，並誘使其他國家模仿。