美國總統選舉一路繁花終於出現重大轉折。一名熟知內情嘅消息人士透露，美國總統拜登直到上周六晚仍打算繼續挑戰連任總統，卻在周日下午突然告訴高級幕僚，自己決定退選，令他們震驚。老朽上文仍有疑竇，指上帝救了特朗普一命，公平起見，又會為拜登開一扇通往再入主白宮的階梯嗎？如今上帝並冇為拜登開一扇再通往白宮的階梯！而係令佢徹悟「權力是強烈的催情劑」，但若虛不受補，還是不要勉強！

拜登喺美國時間周日下午宣布放棄角逐連任，指此舉符合國家和民主黨的最佳利益，將全力支持副總統賀錦麗代替他競選。據悉目前民主黨內尚未確定一旦拜登退選是否由賀錦麗頂上，因賀錦麗冇乜政績且支持度亦低。有指眾議院前議長佩洛西等黨內高層傾向舉行公開嘅「小型初選」，認為能提升對抗特朗普的力量。依家距離大選唔夠4個月，形勢逼人，相信賀錦麗代拜登競選嘅機會始終高一線！

特朗普蒙上帝眷顧，彈下避過一劫，得勢更不饒人！佢回應拜登退選，批評拜登係美國史上最差的總統。目前雖然仍未知誰取代拜登競選，佢表示如果由副總統賀錦麗出選，將比拜登更容易擊敗。特朗普指更容易擊敗賀錦麗，時勢使然，也許如其所講；然而指拜登係美國史上最差總統，卻流於個人主觀和武斷！千秋功過，要留畀後人評說。最近美國政治學會邀請525位專家學者對美國歷屆總統評分，林肯、羅斯福、華盛頓分列前三位，這幾乎係美國人的共識，至於其他大家較為熟悉的如奧巴馬排第7，克林頓排12，列根排16，而包尾嘅係特朗普排45位！事實上，類似的調查都係特朗普敬陪末席，拜登曾排於14位，試問特朗普有何資格大言炎炎指拜登係史上最差的總統！