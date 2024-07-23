本港救生員不足問題一直為人詬病，情況更遲遲未解。康樂及文化事務署近日回覆有關救生員人手的質詢，提供相關數據，指政府近年為泳季聘請的季節性救生員人數，遠未達標；公務員的救生員招聘亦未如理想。早前坊間有調查顯示，全港45個公眾泳池中，至少有28個泳池因救生員人手不足，正局部關閉，佔總數逾六成，預計情況會影響今年整個夏季。

由於人力市場上救生員供應不足，政府近年難以聘請足夠的季節性救生員應付泳季期間的救生服務。根據回覆資料顯示，去年季節性救生員招聘目標為712人，但初步實際受聘僅73人，達標率僅約10%。對比2020年達標率43%，2019年達標率48%，近年成功招聘的比例明顯下降。

由於救生員不足，去年幾乎各區都有泳池局部關閉，更有11個泳灘全年未開放。當中以去年3月完成重置工程後重開的黃大仙摩士公園游泳池，局部關閉達215天最多。亦有多個泳池的預定開放日數與局部關閉相同，包括葵青區的葵盛游泳池、北葵涌賽馬會游泳池、深水埗李鄭屋游泳池、觀塘佐敦谷游泳池等，統統局部關閉足足211日。

私營游泳池也同樣面對救生員嚴重短缺。上年業界估計約有50個游泳培訓機構及750名業界人士受影響，今年情況恐相似。救生員人手不足，嚴重影響游泳場所服務供應，嚴重浪費公共資源。而游泳業界也因而無法招收較多學生，長遠也影響游泳運動發展。更嚴重是造成安全隱患，若市民見有救生員的泳灘人山人海，偷偷到那些沒救生員的泳灘游泳，便增加遇溺未能獲救的意外風險。早前一名7歲男童，在屯門青山公路一間酒店泳池遇溺暈倒，送院後不治的悲劇已敲響警鐘。

救生員不足問題困擾業界多年，惟政府一直未有積極推出措施，也不見特意作任何措施協助救生員培訓或考牌。事實上，若救生員只在夏天做短期合約工，即使完成合約後有約滿酬金，但其餘月份沒工開，收入極不穩定，須找其他兼職幫補生計，令這份工難有前途可言。政府偶爾也會聘請公務員救生員，屬於鐵飯碗，但仍難吸引青年入行，皆因欠缺晉升機會。

救生員長期缺人並非一朝一夕，由來已久，不但是季節性，也是結構性問題。政府作為短中期措施，可考慮以高薪長工方式聘請救生員留人之餘，非泳季時兼任康文署水上活動教練；研究接納政府拯溺員總工會建議，暑假期間延長當值救生員工時；同時善用科技，在泳池設置監控遇溺鏡頭，並引入救援無人機系統，在沙灘引入無人機救生圈協助救援，減輕人手負擔。長遠而言，政府應進行救生員職系架構檢討及加強宣傳教育，使職位專業化，提升救生員形象和待遇，才能正本清源，挽留人手和吸引新血，讓市民在泳季可安心暢泳。