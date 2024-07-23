正論：水浸黑點遍全港　改善速慢靠團結

「落大雨，水浸街」其實是小意思。大家如非善忘，當會記得去年9月7日天文台錄得有史以來最高一小時雨量，黑色暴雨警告信號生效逾16小時。傾盆大雨導致多區出現嚴重水浸，黃大仙中心北館商場地下全層遭水淹沒；柴灣斜路恍如大瀑布；筲箕灣耀興道出現嚴重山泥傾瀉。暴雨導致全港交通嚴重受阻癱瘓！特區政府首次宣布「極端情況」生效，高官及渠務署形容「雨量係500年一遇」！

全球暖化令極端天氣愈趨頻繁，香港近年天氣亦反常，7月份已經頻頻發出酷熱天氣警告，「500年一遇」的暴雨恐怕會變成「家常便飯」。呢，今年5月再發出紅色暴雨警告信號，全日多處地區錄得超過100毫米雨量，而將軍澳全日更錄得超過400毫米雨量。特大暴雨頻頻出現，有政黨昨日發布水浸黑點調查，顯示全港約有91個水浸黑點，又指政府的水浸黑點不能說明本港任何一處的實際或潛在水浸風險，建議政府應諮詢區議會更新水浸黑點名單。

事實上，「水浸黑點」並非甚麼新鮮觀點，渠務署早於1994年已建立，是根據雨水排放系統的排洪能力、以往的水浸紀錄、接獲的水浸投訴及相關地點的防洪而編製。官方指訂立水浸黑點可有效規劃相關地點的雨水排放系統改善工程，並審視所採取的成效。講就天下無敵，實行上來又是有心無力。有議員指防洪應有「前瞻性」，無奈渠務署的技術改進追不上天氣氣候的改變，認為速度要加快。

該政黨在5月至6月進行巡查，發現全港有91個水浸黑點，當中有78個屬於政府管理，13個屬於私人管理。而九龍區約有45個黑點，如城南道（迎太子道西方向）水浸鞋面上、黃大仙龍翔道近沙田坳道一段路段全線封閉、黃大仙廟宇廣場對出百步梯甚至未能使用及深水埗元州街等；至於港島有8個黑點；新界有38個黑點，如坑頭村村公所一帶水浸入屋，影響路面正常運作，渠務設施未能應付洪水暴雨等。

水浸黑點愈揭愈多，一如議員指出並不能說明實際或潛在水浸風險，有關部門應靈活變通，如加設防洪設施如水閘、護土牆、設立水浸預警系統，以及建立政府緊急通知App，發布政府重要消息。此外，又如今年5月日出康城水浸和去水系統無關，而是居民沒有清理系統，因此政府應提供技術協助提升私人場所的排水能力，又指如果是政府用地，如日出康城停車場，政府招標過程中可加入相關條款。

香港已踏入打風季節，颱風暴雨必迎來處處水浸。當局理應未雨綢繆以防患未然，議員建議沙袋擋水板等物資要準備好放在各區，待惡劣天氣到來時，各區不需要「撲物資」。此外，主要街道或多植樹木的道路，應經常通坑渠去水位以免雜物枯葉堵塞，此亦「為之於未有，治之於未亂」也。至於公務員有10多萬人手，而目前很多緊急情況只能發揮關愛隊力量，若然公務員事務局和地區關愛隊、義工可聯合做好緊急情況處理，發揮團結就是力量，如此這般，說不定可補渠務署技術追不上天氣氣候變化之速度。