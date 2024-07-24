產評：華資本市釀轉機　債務內需迎刃解

身處7月下旬，中港股市估值依舊不上不落，積弱淡靜，到底後市是久守必失，抑或見底回升，相信是不少投資者心中的疑問。環顧年底前，美國啟動減息周期和美國大選都是主題，此期間的不明朗或令美元轉弱，造就資金回流非美元資產，這對估值低企的中港資產無疑是一大利好，加上當局正着手讓內房市場「解凍」，加大穩增長力度，主要市場風險有望消除，將吸引更多長線資金流入中國資產部署。展望下半年，中國資本市場有望迎來轉機，一旦成功展翅，債務問題及內部需求問題也可迎刃而解，得耐心靜候拐點的到臨。

對於中國資本市場，一個堅定的信念，乃中國作為全球第二大經濟體，不可能沒有一個像樣的資本市場來服務實體經濟，只在乎何時才是再次踏上長期上升軌道的起步點。自2015年A股大跌市之後，當局痛定思痛，一則檢視4萬億元人民幣刺激經濟，引來資產泡沫和產能過剩的遺禍，摒棄大水漫灌的做法；二則全面檢視金融市場基建、法規和監管，由監管頂層到市場終端，進行翻天覆地的檢視和改革，決心徹底整頓，務求不再重陷一放即亂、一亂即收、一收即死的惡性循環。

去年，內地資本市場已全面實行股票發行註冊制，針對上市公司違規行為、監管加大處罰力度，並加強投行等中介機構責任，且在發展多元化股權融資、提高上市公司質量、訊息披露、新股、債券發行、資產重組、現金分紅、股份回購等一系列事宜作出改革，投資者不再以為「打新」是穩賺不賠，促進投資者成熟度，培育理性投資的態度。可以說，如今中國資本市場已去蕪存菁，過去無序的發展已予以糾正，未來將在更公開、公平、公正的基礎上發展，為投資者帶來更可為的投資環境及更佳的權益保障，這是中國資本市場吸引內、外資金參與的重要基礎。

近次內地重要會議，提出健全投資和融資相協調的資本市場功能，完善促進資本市場規範發展基礎制度等，雖然短線未必見到太大波動，但防風險、強監管，促進高質發展的方針支持下，有助資本市場中長期健康發展。

如今，全國都在致力於推動發展新質生產力，圍繞創新科技、數碼經濟、現代基建、產業鏈安全，都會是重點方向，而具體的產業包括人工智能、智能算力、低空經濟、智慧駕駛、晶片、基礎軟件、先進材料等新興領域，每個範疇顯然都是在在需財，資本市場將為這些新興產業提供融資平台，既協助企業發展，也為投資者提供分享新經濟機遇的投資路徑。對於外資而言，中國資產缺席的投資組合，談不上是國際化，這是任美國如何打壓，都無法改變的事實。

中國資產估值若能走出低谷，港股必然會受惠。最新傳來有內地大型A股來港上市已獲中證監「開綠燈」，相信隨着港股的新股活動轉趨活躍，吸引更多資金回流中國資產，將能為整個中港股市掀新局。投資者宜耐心觀望市場變化，配合國策發展作出合適的部署。