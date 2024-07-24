娛圈單打：此地無銀三百両　曲線認愛惹遐想

韓劇《淚之女王》在亞洲造成轟動，男女主角金秀賢和金智媛亦藉着人氣搵真銀，密密舉行粉絲見面會吸金。金秀賢早前到訪台灣，前腳剛走，「老婆」金智媛後腳又至。湊巧地，金秀賢在IG上傳新相，竟被指為跟金智媛認愛的證據，堅唔堅啊？

相中一身短Tee短褲打扮的「白女婿」，正在悠閒地低頭食雪糕，背景是台北一間咖啡店。本來都冇乜特別，但因為相片上載時間，分毫不差係「老婆」金智媛在台北舉行見面會的開場時間，加上背景寫着「台北+we support 」字眼，support韓文發音和智媛名字發音相近，因而被認定公開放閃。粉絲興奮留言：「愛意藏不住！」、「有夠故意的但我喜歡！」

其實，今個月初金秀賢曾在IG上載自拍照，被發現動作與角度，跟金智媛在台灣宣傳的自拍照極為相似，掀起網絡熱議。金秀賢事後急急刪相，顯得此地無銀三百両，似乎真係有啲嘢喎。

話時話，金秀賢出道多年，從未官宣交過女友，但今年3月，「醉駕女星」金賽綸忽然在IG晒出跟金秀賢頭貼頭親密合照，緋聞不脛而走，惟經紀公司嚴正否認。詎料上月一個音樂節，又被攝得跟前女團I.O.I成員林娜榮親暱耳語。究竟今次Po相，是否力證金智媛先係「正印」，引起無限聯想。

即係咁，金童玉女外形相襯，若然走在一起，肯定獲得全世界祝福。不過，金秀賢成長於破碎家庭，不知會否影響其愛情觀？此外，他跟男星丁海寅非常老友，後者又曾被踢爆喜愛偕友人到私竇「搵小姐」，希望呢位友人唔係白女婿啦，呵呵！