人們之所以判斷「兩岸終有一戰」，是因為大陸和台灣都相信只有武力才能解決問題。大陸方面認為，和平統一的方法若有一天使盡了，無效了，武統就必須推出，否則不可能統一，不可能粉碎「台獨」分裂勢力的圖謀。台灣方面認為，對抗大陸的統一必須有足夠的武裝力量，必須有「以戰止戰」的能力，必須要讓大陸知道，武統台灣會付出「不可承擔的代價」，因而不敢輕易動刀兵。

大陸和台灣這種只有武力才能解決問題的「共識」，成為兩岸「難免一戰」的推動器；大陸和台灣都「迷信武力」、「重視武力」，就會拚命加強武力，盯着對方的「武力」動向——魔高一尺，道高一丈；道高一尺，魔高一丈，力爭武力上佔優勢！這個過程必會造成兩岸局勢緊張，戰雲密布。

當今之世，大陸的軍力已遠遠超出台灣方面不知多少。台灣方面的軍工、經濟、科技、實力，無論怎麼努力也不可能追上大陸，它向美國買多少武器、何種武器也是望塵莫及。台灣方面也知道，兩岸動武根本沒得打，它現在還幻想「賭」兩點，一是大陸會忌憚美國出兵援台，引發中美戰爭，因而不會輕啟戰爭；二是大陸會顧忌武統和戰爭對兩岸的傷害，代價慘重，從而難下決心動武。

然而，現在的發展趨勢，是美國的表現愈來愈不敢出兵捲入台海之戰，美國愈來愈忌憚北京的武力，不會為「護衞台灣」而死傷難以估量的美國大兵，這是「賠本」的買賣。與此同時，大陸固然顧忌和不願意看到武統對兩岸的傷害和付出的代價，但若「台獨」成功，分裂得逞，傷害會更大，代價無可估量，誰也不能讓台灣丟失在自己手裏。因此可以肯定，台灣當局想「賭」的上述兩條，一定會「輸」。

現在的台灣當局，在大陸武統面前只能等死或投降。但目前大陸的武統壓力還不夠大，還沒有發最後通牒，還在強調和統優先，未到絕境，台灣就徘徊觀望，心存僥倖。