香港一間具百年歷史、專門售賣腐乳的老店，早前有產品被驗出含菌量過高。該店得知結果後不作改善，索性宣布關門大吉。又一家老字號就此結業，使部分港人覺得十分可惜。

我只說有部分港人覺得可惜，那是因為也有部分人認為理當如是。自從事件曝光後，很多人翻檢出該店製作過程的照片，發現小工場內的衞生情況頗差。很多顧客看過所謂的現場實況後，逕直在網上留言，說該店的產品價格不便宜，生產環境卻是如此差劣，慢說產品被驗出含菌量超標，就算並未超標，以後也沒興趣再購買這家字號的出品。

香港有很多歷史悠久的店舖，就算這家腐乳店結業了，仍然會有很多老字號會留下來，但上述的例子很值得其他商舖引以為鑑，尤其是經營飲食或食品製作的品牌。時代不停進步，客人對衞生環境的要求亦會不停提高，香港有部分老店卻不肯與時並進，數十年前的衞生標準是如此，現在也是如此，這般抱殘守缺，只會削弱自己以至整個香港的競爭力。

別的不消說，單是香港很多老牌茶餐廳，店內廁所的環境便十分惡劣，有的甚至是頗嚇人。在五、六十年前，這樣的衞生標準或許顧客覺得問題不大，但時代不同了，很多香港人經常外遊的目的地，例如日本、南韓、台灣以至內地大灣區，當地餐廳、飯館的衞生環境可能都比香港好，既是如此，怪不得香港會日漸落後於人。本地飲食界以至食品製作的商家，是時候作全面檢討，尤其是部分歷史悠久的經營者，他們該告訴自己，如果不能趕上時代，就會被時代淘汰。今日被淘汰的只是一家腐乳店，明日被淘汰的，可能就是閣下經營多年的品牌。