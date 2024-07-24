此前分析，雖然各界都公認現任美國總統拜登大勢已去，無力迎戰在遇刺事件後氣勢如虹的前總統特朗普，但由於找不到比拜登勝算更高的替補人選，估計換人計劃最終會不了了之。結果在眾議院前議長佩洛西為首的民主黨大佬內外施壓下，拜登還是於當地時間周日正式宣布退選，改為支持同樣不被看好的副總統賀錦麗頂上。

賀錦麗初出道時曾被喻為政壇新星，女性，移民家庭出身，擁有非洲與印度血統，主張大麻合法化、維護墮胎權和放寬移民政策，在充斥自由派與有色人種的根據地加州，風頭一時無兩，但放諸全國則優點變成缺點。

眾所周知，屬民主黨中間、保守派的拜登，當年揀選賀錦麗做競選搭檔，主要想借助她吸納極左、女性和有色人種票源，而並非看重其治國能力。她出任副總統後，一如所料被拜登政府投閒置散，甚至一度指派她負責其最不擅長的邊境管制政策，結果當然亦做不出甚麼成績。

年初民主黨初選期間，黨內還有聲音認為賀錦麗會拖累其選情，建議拜登更換副手，但現在同一批人卻聲稱賀錦麗是頂替拜登出戰的最佳人選。除了反映民主黨已蜀中無大將，另一可能是一眾黨大佬已放棄總統選戰，改為着眼於往後的國會改選和補選。

民主黨在前年的中期選舉，爆冷保住參議院多數黨（聯同數名獨立議員）地位，賀錦麗的強硬撐墮胎立場被認為是關鍵因素之一。民主黨換上賀錦麗參選總統仍落敗，可說是敗給共和黨與特朗普，但如果不換人而慘敗，選民會覺得民主黨是敗在自己手中，隨時會遷怒該黨的參眾兩院候選人。賀錦麗也不介意背水一戰，反正其政治生涯可能已走到頂峰，輸掉是正常，贏了就創奇迹。