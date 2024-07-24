美國政壇連日來話題多多，風雲變色，總統拜登退選，令他成為1968年時任民主黨總統詹森之後，56年來首位放棄爭取連任的在位總統。民意不可欺，既然美國人民多反對佢競逐連任，加上黨內要員及金主施壓下，拜登最終宣布退出2024年總統選舉，改為全力支持副總統賀錦麗代表民主黨競逐大位。

依據民主黨黨規，儘管拜登已獲得絕大部分黨代表支持票，但佢無權挑選正式提名人選，意味賀錦麗須在下月的黨代表大會，從3,936名黨代表手中贏取1,969張支持票，方能鞏固候選人身份。對於賀錦麗是否能得到足夠支持票，起初大家都有所懷疑，然而，《時代》雜誌日前發布嘅新封面，可見賀錦麗昂首闊步從左側走到台前，另一小半側影則走出封面，這小半側影唔使問阿貴，當然係拜登！這可是神預言，文章形容，拜登從政近半個世紀才登上政壇頂峰，但滑下的速度快得殘酷！

世事無絕對，更何況政治一日也嫌長。據美媒統計，賀錦麗於當地時間22日晚已獲得至少2,579名民主黨黨代表支持，超過該黨總統候選人提名所需門檻，意味佢篤定代表民主黨出戰今屆大選，迎戰共和黨候選人特朗普。特朗普曾口出狂言：賀錦麗更易擊敗！一般分析亦憂慮，以黑人兼亞裔女性身份出選的賀錦麗，難敵美國社會根深柢固的種族和性別歧視，甚至會重演1968年民主黨總統詹森棄選後，在公開競爭中出線的副總統漢弗萊，最後於大選慘敗給共和黨的尼克遜。

之不過，賀錦麗於確定出選後7小時內就籌得逾4,670萬美元資金，打破拜登領導競選時的單日紀錄，其支持率與特朗普已無明顯差異。「賀錦麗更易擊敗！」人狂必有禍，特朗普小心陰溝裏翻船！