正論：振興經濟無計　民望持續尋底

香港經濟吹起寒風，已是市民的真實體感，全港大概只有高官還能自我感覺良好。最新民調顯示，受訪者對民生狀況的不滿率高達55%，經濟狀況的不滿率更高達61%。在最關心的問題方面，經濟佔比最高達46%，較去年的比率顯著上升15個百分點，創2009年6月以來新高。很明顯，港府振興經濟無能，民生維艱，已成民怨之源。

是次調查亦指出，市民對政治的關心程度下跌，調查人員認為這是港人向來的傳統，只是數年前受社會事件影響而令政治關注度大增，現已回復常態，惟港府卻以政治先行，與市民重視的優次不脗合。誠然，港府完成有關國家安全的立法後，高官仍然不放心，言必稱維護國家安全為執法部門最優先工作，反而未見振興經濟有新板斧，難怪民調評分也是低處未算低。

事實上，現時大局底定，是時候打拚經濟改善民生，奈何高官說多做少。君不見，零售業向來是本港經濟一大支柱，但5月零售業總銷貨價值較去年同月大跌11.5%，已是連續兩個月出現雙位數跌幅，6月的數據還未公布，業界預料跌幅將擴大至15%，對前景悲觀。

令人更加悲觀的是本港樓市。中原城市領先指數（CCL）最新報140.89點，按周跌0.25%，連跌5周共跌2.51%，創近8年新低，重返2016年9月底水平。港府連全面「撤辣」的撒手鐧也用上，對刺激樓市依然於事無補。議員建議放寬投資移民計劃，將住宅物業計入3,000萬元投資移民資產要求，直指不能任由樓市跌下去，惟港府未有反應；何況香港對國際人才吸引力缺缺，移居香港幾乎清一色為內地人，惟內地樓市也是一蹶不振，指望他們打救本港樓市，只是一廂情願。有土斯有財，無奈流標已成常態。地政署昨日公布，柴灣一幅興建資助房屋的地皮因不達底價而流標，而唯一入標公司名不見經傳，反映大型發展商也拒絕再玩，樓市前景再被睇低一線。

更不必說，恒指受內地股市向下拖累，昨日上午低見17,252點，創近3個月低位，說是跌跌不休也沒有誇張。至於港府敲鑼打鼓催谷的家族辦公室，早前鬧出「杜拜王子」笑話後令人大失信心。在樓股齊挫下，個人破產呈請宗數隨之上升，6月份有702宗，按年大升9.52%；中小企執笠潮則未見停止，6月份強制清盤呈請為68宗，按年暴升17.24%。

雪上加霜的是，經濟下行之餘，加風卻是猛吹。的士加價，港鐵加價，電力加價，煤氣加價，香煙加價，公屋租金加價，連大學學費都加價。小市民薪金加幅似有還無，唯獨公僕年年加薪，跟庫房見紅、港府日日喊窮形成鮮明對比。外界深感公僕跟群眾脫節，豈是無因。

本港經濟在重重陰霾籠罩下不知何去何從，產業轉型更是不知從何談起，偏偏高官卻大言不慚，高喊社會在面對挑戰時，要「識變、應變、懂變」。那麼人們必須要問，政府又有沒有「識變、應變、懂變」呢？還是一味花言巧語，只知伸手要「阿爺」打救？