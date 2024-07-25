娛圈單打：兩個都係是非多 一人一鑊打和囉

最近有靈異節目出街的梁思浩，忽然成為風頭人物。事緣行姐陳彥行被踢爆秘密誕女，另一半為黃子華司機，梁思浩被認定為頭號爆料嫌疑人；一波未平一波又起，他又在網上節目點名批評楊思琦人前扮可憐，周圍講被女藝人欺凌，實際並無其事。

自派帽醜聞爆發後，思琦妹敗走內地，在港早就冇碇企，不料梁思浩仍然咬實唔放，思琦妹當然被焫㷫。她早前透過社交網反擊，揚言「搞笑，我和他都沒有聯絡，出甚麼頭？笑死」，但梁思浩並未就此收口，再插思琦妹扮可憐係不爭的事實，仲話自己直話直說，對事不對人。

思琦妹絕非省油的燈，喺社交網再次爆Seed，怒斥對方「為做節目，故弄玄虛，說是說非，譁眾取寵」，着大家小心。雙方你一言我一語，十足八婆鬧交咁款。

嗱，本欄就好持平嘅，有人係咪為咗替自己節目搶Fo，不惜做「大嘴巴」四處爆料，有目共睹。好似行姐咁，早就淡出娛樂圈，樂做平凡媽媽，奈何依然不得安寧，搞到佢大動肝火，直斥被相識二十年的朋友出賣。雖然冇人承認自己就係嗰個「二十年朋友」，但外界早已認定呢個大嘴巴就係梁思浩。

把口唔收、大喇叭、是非精、語不驚人死不休，似乎已係梁思浩給予外界的普遍觀感。之但係，思琦妹同樣形象欠佳，觀眾緣欠奉，搞到網民大都樂於食花生，希望雙方再插多幾嘢。唉，都話形象易毀難建，思琦妹又派帽又未婚誕女，之後仲嚟多鑊虛擬老公，連喺內地開Live都話要收錢私聊，是非多多。所以呢，大家打和算啦，Super！