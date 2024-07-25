世界視線：中日韓關係可變　需更大政治智慧

中美矛盾不可解，中美軍事對峙亦不會消失。有說中國艦機東出台海以外，威脅美國的第一島鏈防線。又有傳說中美南海電子戰中方獲勝，便指美國防線會後撤至關島或關島以外。這些都沒有確實的證據與分析支持。

即使武統台灣，中國的防線伸展至台海，美軍的防線仍堅固。日本、南韓的軍事基地與駐軍，與佔了半個沖繩的龐大軍事基地，仍成犄角之勢，關島作為後盾。台海統一，美國所失只是台海至南海一線，仍可以菲律賓的基地來填補。真正要使美防線後撤，還是要把美軍在日本本島和南韓的基地趕走。但沖繩基地，美國是不會放棄的，一旦放棄，便真的要防線後撤。即使日韓基地取消，沖繩基地規模比二者更大，位置更具戰略性，突出在東海，攔截中國軍艦東出的路線，與菲律賓基地可成美軍防線在太平洋西岸的南北門戶。

而要取消日韓美軍基地，便要日韓政府更改他們與美國的安保條約，從而把美軍在二戰之後在東亞、東北亞建立的軍事部署破壞，使日韓所處的東亞不作為美軍監控中國、俄羅斯，並作為進攻中國的前進基地。

要日韓驅趕美軍，恢復國家主權，只能靠日韓政府與人民的政治努力。可是美國全力禁制，日韓右派政黨及相關勢力已被美國長期培植和控制，要改變不是短期之功。

南韓民族主義與經濟自主傾向極強，與美國的關係只是利害關係，可變餘地頗大，國內反美和要求統一的政治力量強大，因此左派可以與親美的右派政權輪替。南韓與日本的矛盾亦大，涉及歷史因素和經濟競爭，中國與之貿易關係亦強。因此，中國大有可能通過經濟合作爭取，但前提是南韓政權輪替，基礎則是經濟的互惠互助，在右派政府以外爭取商界與社會的支援。至於日本，自亞洲金融危機以來，政治經已完全向美國投降，再無自主的勇氣與決心。自民黨的一黨專政難以動搖，可日本商界正處於危機，中國利用兩國企業在第三國合作的協議，在一帶一路與日本企業協作，還有機會。對日韓右派勢力，中國應強調對台海附近國際航道的控制，威脅他們的經濟安全，施加政治與經濟壓力。

中日韓關係正處困境，但不能放棄，需要更大的政治智慧與技巧。收服日韓，美國對華便無所用力。

研究院院長 陳文鴻