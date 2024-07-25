隨學生到福建莆田對當地的鞋業作調研。由於海外訂單轉移至東南亞等低成本生產地，當地原來依靠代工發展的企業受到打擊，業務大不如前，但在當地鬼市場（一如首爾東大門市場，批發多從晚上開至凌晨）依然熱鬧。走訪當地幾個成功企業，更發現它們從市場實戰中發展出實用有效的戰略來，超越一般學術理論提出的發展模式。

上世紀七、八十年代興起的代工生產（也稱加工貿易），亦稱OEM，生產企業只是按訂單加工，沒有科研與銷售，因此下訂單的外國生產商和中間貿易商，可把訂單從企業和地方轉移出外。加工企業只是賺微薄的加工費，訂單轉移之後便陷困境。中國的企業，包括莆田的鞋業企業取向則不同，代工以外還自資進行科研，提升企業的技術水平，並且把零部配件的生產也掌握起來。台灣稱之為ODM（代工科研），而在這基礎更可進至自有品牌生產（OBM）。

莆田企業進至ODM、OBM的階段，並未放棄OEM，但以自身建設的生產鏈、供應鏈，把代工的能力提高，替外商的代工便嵌入企業在當地的生產鏈、供應鏈之內。除了代工費外，便還有零部配件供應的收入，也使訂單不易流失，因代工的質量無可比擬。而自有品牌方面，生產質量優勝，設計可抄襲、參考，物料甚至可用價格較貴、質量較佳而外商企業由於控制成本而不用者，自有品牌的產品勝於代工品牌，只欠市場推廣。莆田不少是三線並重，自有品牌內銷亦出口，業務更趨穩定，也拖着外商，使之不敢把代工訂單全然轉移。個別企業着重科研投資，有的科研支出佔銷售額的10%或更多。除在傳統的安全，功能、運動、休閒鞋的傳統設計、用料與技術提升外，已開始進入3D製造，與電商結合。同時與國際大品牌關係密切，熟悉國際市場變化。

論競爭力，莆田這個有着完整產業鏈、供應鏈的鞋類工業集群，應勝於意大利和南部德國的工業集群，且賴電訊科技、3D生產技術、電商貿易形態，還可有大發展的餘地。這樣的模式，應也可應用於其他產業去。中國借助地方工業集群的創造力，可以帶來產業的更新發展。

中國及其他新興國家的差別，是地方工業集群與地方的創業家、企業家的巨大創造能力和發展動力，尤其是產業投資的積極性和前瞻性，舉世無雙。