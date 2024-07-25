美國總統拜登在無法抗拒的壓力下退選，卻還想爭取兩個願望，一是讓副總統賀錦麗接棒選總統，這個願望是早就存在的。6月底首場電視辯論失利，黨內外、社會輿論要求他退選時，拜登在一個公開場合說，賀錦麗是偉大的副總統，將來會成為總統。

此暗示強烈，顯示拜登已有推賀錦麗接棒之心，那時還沒有發生特朗普遇刺事件，可見即使沒有特朗普耳朵中槍，拜登在達成賀錦麗接棒願望後也會退選，特朗普中槍只是加快了事態的發展和更有戲劇性。果然，我們看到從拜登退選，到賀錦麗一天之內就籌到8,000多萬美元競選費用，以及取得民主黨內超過2,500名黨代表支持，簡直是一氣呵成，兵貴神速，不是高手操盤怎能如此？可以看出，拜登絕對是一隻修煉成精的老狐狸。

拜登的第二個願望，據報道，是要把他的外交政策，特別是俄烏之戰、巴以之戰作為其政治遺產。美國國務卿布林肯日前說，「拜登在餘下的任期內將密集完成工作，包括為中東帶來和平與應對俄軍持續入侵烏克蘭」。為此，拜登將在白宮會見以色列總理內塔尼亞胡，爭取結束巴以戰爭，倘若成事，就是拜登最重要的外交遺產。

比這個成果更重要、更難解決的，是拜登一手挑唆而成的俄烏戰爭，但他又絕不希望看到特朗普「24小時解決問題」的牛皮能得逞。因此，拜登要致力確保「對烏克蘭盡可能提出更多的支持保證」，以免特朗普上台後以不再軍援烏克蘭，要挾烏克蘭跟俄羅斯談判，也即拜登要在烏克蘭問題上和特朗普對着幹，加大特朗普落實牛皮的難度。然而誰都知道，這個世界的鐵律是「有了權力就有了一切，喪失了權力就喪失一切」。拜登不再是總統後，他的這些「遺產」和伎倆都將風吹夢杳，況且現在他已成為「跛腳」總統，號令不出白宮絕不出奇，而遙遠的基輔、俄羅斯、歐洲也只能遙望，不可能像「交易」賀錦麗那樣獲得成功。