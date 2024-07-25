特朗普遇襲不死，支持率進一步攀升，正好應驗了中國人所說的「大難不死，必有後福」。若他勝出今年的美國總統選舉，會否改變拜登支持烏克蘭的政策，成為近來全球熱話。日前特朗普和烏克蘭總統澤連斯基通電話，當中有一些內容就非常值得解讀。

一是據特朗普事後透露，他在電話中承諾要透過談判協商來結束俄烏衝突，這一立場顯然和澤連斯基不同。澤氏2022年曾經簽署法令，不與俄羅斯總統普京談判。今年6月在瑞士召開的首次和平峰會，澤氏也拒絕邀請俄羅斯與會，強調只有俄軍撤離烏克蘭，才會與莫斯科舉行談判。

二是澤連斯基在通話後說，「注意到美國兩黨和兩院對保護我們國家自由和獨立的重要支持」。所有人都知道，特朗普是個商人，他最看重的是如何讓美國再次偉大。在他眼中，烏克蘭一直沒有甚麼利用價值，反而影響到美國利益，故一直主張不再投放資源支持烏國。澤氏只提及美國兩黨支持烏國，其實就是暗示特朗普在對話中沒有明確支持。

以上兩大信號可以說皆不利烏克蘭，這也迫使澤連斯基開始思考美國作為烏克蘭最大的援助國，一旦特朗普再次上台會有甚麼改變。所以，近來澤連斯基對俄羅斯的態度相比之前，已出現微妙變化，除了建議俄國派代表團出席今年11月召開的第二次和平峰會，又在拜登宣布退選後派外長訪問中國。澤氏已意識到不能再等到11月美國大選，最好在拜登卸任前解決俄烏衝突。

2022年2月24日普京宣布開展「特別軍事行動」，正式揭開俄烏戰事。時隔兩年多，該場戰爭令兩國生靈塗炭，而戰爭依然膠着，未見終結迹象。若俄烏戰事能迎來轉機，對大家都是好事。