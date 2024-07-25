距離美國大選只有3個多月，當真一路繁花，形勢分分鐘在改變，令人目不暇給！獲拜登支持參選的副總統賀錦麗，短短3日時間已取得足夠民主黨黨代表支持，且遠高於提名門檻，鎖定惡鬥大難不死的特朗普。

賀錦麗由不被睇好，忽然之間人氣爆燈，眾議院前議長佩洛西周一喺社交平台上傳與佢嘅合照，表示個人和政治上都支持賀錦麗，對美國前景無限樂觀；參議院民主黨第二號人物、黨鞭德賓亦確認挺賀錦麗。當然，講乜都係假，最緊要搵到競選經費。呢，屬於民主黨主要捐款來源嘅荷里活影視界重新「開水喉」，賀錦麗嘅團隊周一透露，自拜登周日宣布退選後，頭一天已獲逾88萬人捐款共8,100萬美元，當中60%之前從未提供資助，並已接近拜登競選團隊在進入7月時手頭有嘅9,600萬美元資金，可見賀錦麗有一定「吸水」能力！

賀錦麗周一到訪民主黨特拉華州嘅競選總部會晤團隊成員，佢神清氣爽，自信心返晒嚟！她指感覺如坐過山車，心情複雜。之後佢話鋒一轉，強調自己爭取墮胎等人權和選舉權利，帶領美國前進；反之，特朗普將導致國家倒退，抹殺過去嘅勝利。最精彩的是，她說自己過去當加州總檢察長嘅經歷，令佢清楚了解特朗普係邊類人，批評對方是傷害者和欺騙者；其詞鋒凌厲，絕非省油的燈！

賀錦麗人氣急升是不爭嘅事實，其戰鬥力絕非如特朗普所形容「更易被擊敗」！根據最新民調，兩黨候選人支持率差距極速收窄，博彩市場反映兩者勝算亦不過六四之比，甚至有民調指賀錦麗稍為領先添！民調未必可盡信，不過，特朗普陣營恐怕外弛內張，其競選團隊相信必定要變招，這顆「黑色炸彈」分分鐘有力改寫美國歷史！