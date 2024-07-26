娛圈單打：中年女星的共識　食小鮮肉係常識

不經不覺，日劇女神綾瀨遙即將踏入「女人40一支花」之齡。日媒年初盛傳她與男神佐藤健即將結婚，但雙方各有各忙毫無交集，用行動證明係流料。之不過，女神咁索當然不愁寂寞，日媒踢爆28歲男團成員Jesse「人肉速遞」到訪女神香閨，直指二人撻着，睇嚟女神好識食喎！

不同以往「非事實不回應」的態度，今次綾瀨遙所屬事務所對緋聞不置可否，表示不會過問藝人私事；男方所屬公司則大方承認兩人關係良好。從兩間公司的反應觀之，緋聞唔似煲水，可信程度非常高！

二人前年合作電影邂逅，戲中有對打場面，身體接觸多咗，連帶心靈交流亦增加！雖然雙方年齡相差接近12歲，但Jesse細心溫柔，成功攻陷女神芳心！知情人士透露，呢對姊弟戀已去到同居階段，男方仲好願意分擔家務，令現實中也是「乾物女」的遙妹非常受落，雙方以結婚為前提交往。最新消息，係傳出遙妹推劇，唔通好事近？

所以呢，女尊男卑並唔係問題，最重要情投意合！尤其女性平均壽命較男性長，女人搵個小鮮肉共度下半生，其實更符合人類生理需要！喺呢方面，香港有王菲同謝霆鋒做代表；南韓演藝圈例子更多，例如天后級的崔智友、孔孝真、韓藝瑟。佢哋大過老公9至10歲，除咗友姐老公傳出偷食，其餘女神都同另一半好Sweet，況且友姐至今都冇離婚吖。

講真，一線女星要搵個門當戶對的男人並唔容易，亦冇必要為咗嫁入豪門而委屈自己，反正老娘搵落大把！試諗吓，小鮮肉唔止睇得又做得，仲聽話貼服，係咪爽歪歪先？