正論：工業慘劇又發生　掉以輕心意外增

香港自稱安全城市，奪命工業意外卻無日無之，昨日又有一宗恐怖事故發生。一名42歲泥頭車司機昨晨在葵涌一個地盤開工，慘被夾在泥頭車和挖泥機之間，當場慘死。勞工處正就意外原因進行調查，惟有關工程公司往績欠佳，曾在短時間內多次發生奪命事故也是不爭的事實。職安健條例早就大幅提高罰則，惟工業意外依然未見減少，誰之過？

死者為泥頭車司機，事發時站在泥頭車車尾與挖泥機中間工作，挖泥機機手疑未有察覺事主站立位置，轉動挖泥機時將事主頭部夾於挖泥機與泥頭車之間釀成慘劇。工業傷亡權益會代表指出，暫時未知是否涉及人為失誤，但認為挖泥機應裝設感應器，一旦感應到有物體貼近即時停機，避免意外發生。

翻查紀錄，有關工程公司曾於2020年4月至7月期間，接連發生3宗工人死亡事故，包括跑馬地普善街地盤工字鐵擊斃工人、啟德承豐道地盤長型管道壓斃工人，以及啟德天瀧地盤地陷，工人墮坑並遭打樁裝置夾斃。慘劇一宗都嫌多，涉事工程公司顯然未有吸取教訓。然而，這僅是本港建造業輕視人命的冰山一角，連日來本港已有多宗事故發生，例如葛量洪醫院重建地盤本月24日發生工業意外，男工人高處墮下受傷；又如本月20日荃灣柴灣角街工業意外，一名57歲男工人在大廈15樓外牆工作，準備搭棚供冷氣維修期間失足墮下死亡。更不必說，冧天秤和涉及密閉空間的奪命事故層出不窮，簡直死得人多。

立法會秘書處早前發表報告，指過去7年本港工業意外總數累計下降32%，但以意外率和死亡率計算，建造業是最高危行業，平均每1,000名建造業工人便會發生29.1宗意外，較其他行業平均高出逾倍。2022年建造業的職業傷亡個案有4,377宗，創最少18年來的新高，當中的意外死亡個案有17宗，佔全年整體個案的68%，死亡率是其他行業的3倍有多。

必須指出，立法會去年初已通過修例，大幅提高多項職安健罪行最高罰則，違者最高罰款1,000萬元和監禁兩年。完成修例後，勞工處聲稱針對建造業加強執法和巡查，去年全年向業界發出1,711張定罪傳票，較前年大增43%。既然法例大幅完善，勞工處又已加強執法，為何建造業的嚴重傷亡事故仍舊沒有改善？這當中顯然涉及人的問題。一是法庭對違規承建商依然寬大處理，每宗定罪罰款額平均只有約9,000元，判監個案絕無僅有，承建商由是沒有動力改善地盤安全；二是工人本身也掉以輕心，抱着貪方便和僥倖心理，拒絕做足安全措施。

有議員指出，法庭輕判的部分原因，是法官審視證據後認為工人的責任比僱主更大。由此可見，地盤奪命意外此起彼伏，工人本身也要負上相當一部分的責任。一場意外足以摧毀整個家庭，保障工人安全必須多管齊下，勞工處加強執法和巡查固然是應有之義，法庭判刑更要具阻嚇性，而承辦商及工人亦必須跟足安全指引，做足防範措施。