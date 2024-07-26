巴勒斯坦14個地方武裝日前在北京談判，達成協議，協議內容主要有四點：一是成立過渡期的全面團結政府；二是成立團結的巴勒斯坦領導層參加未來的選舉；三是選舉出新的巴勒斯坦全國議會；四是面對以色列的攻擊宣布團結一致。

這樣的協議，遠比以往談判的進度更大，代表着眾派別放棄以往種種爭端，團結一致與以色列抗爭。其中兩大敵對組織哈馬斯、法塔赫帶頭簽署，打破兩派二、三十年來的對敵，把約旦河西岸佔領地區和加薩地帶的勢力連接起來，形成全民族對以的解放戰爭，克服美國與以色列的分而治之陰謀。巴勒斯坦與以色列的戰爭進入一個全新階段，在戰場上以色列的弱勢更加明顯。

約旦河西岸佔領地區是巴勒斯坦現有的最大地方，人口約300萬，多於加薩地帶的200萬人，被以色列長期監禁，且是以色列猶太新移民擴展的地區，以色列新移民與以軍長期對當地人民侵略攻擊，本是抗以的重心，但一直受法塔赫的統治，與以色列勾結，鎮壓打擊反抗的民眾。哈馬斯的加薩起義，慘烈地與以軍作戰，使西岸佔領區的地方武裝開始脫離法塔赫的控制，在近月開始在西岸起義，與當地以軍和猶太移民作戰。

去年10月哈馬斯突襲以色列，部分時機來自以軍把兵力從加薩調走，以鎮壓西岸地區的暴動；近月以軍重兵入加薩，卻削弱了在西岸地區的兵力，讓當地激進的派系開始攻擊以軍。當更多的以軍要在北部與真主黨作戰，準備攻入黎巴嫩，以軍的兵力伸展過度，開始有顧此失彼之勢。

巴勒斯坦14派別的北京協議，代表西岸地區與加薩的派別，包括原來反對抗戰的法塔赫團結一致與以軍搏鬥，西岸地區會成為主戰場。由於地域廣闊，可在內驅逐以軍和猶太移民，更可南北出擊以境的城市，以色列對巴勒斯坦的巨大圍牆長城，未必可守得住。而炮火導彈等空襲，以色列的城市難以幸免。若在伊朗等的武器供應，真主黨、胡塞武裝（即也門叛軍青年運動）南北夾攻下，以軍及猶太移民從西岸地區被趕出，以色列戰場上的形勢便陷入困境，不易守衞目前的國界。

500萬巴勒斯坦人民本來敵不過900萬的猶太人，但巴勒斯坦人視死如歸，背後還有龐大的阿拉伯人和伊斯蘭教徒，以色列怎能戰勝呢？