美國總統拜登人走茶涼，宣布不連任後，基本上跟「廢人」無異。烏克蘭戲子總統澤連斯基嗅到𤓓味，除了趕忙跟特朗普通電話，又首派外交部長庫列巴到訪北京，為俄烏停戰尋求協助，庫列巴坦言「基輔和北京直接對話非常重要」。

不過就在一個多月前，瑞士主辦的全球和平峰會，因為中國不出席，澤連斯基便撕破臉皮指摘北京，斥其透過外交手段協助俄羅斯阻止其他國家出席峰會，「像中國這樣一個獨立且強大的大國，竟成了俄羅斯總統普京手中工具，實在不幸」云云。至於煽動烏克蘭對抗俄羅斯的北約，本月舉行峰會發表宣言，亦強烈批評中國支援俄羅斯製造武器攻打烏克蘭，是戰事的關鍵推動者。澤連斯基當時也身在峰會，有對「怪罪中國」吭聲嗎？當然沒有。

短短時日，戲子總統對中國態度大改，前倨後恭，實在可笑。原因大家很清楚，就是一直金援和軍援烏克蘭的「大佬」美國，總統即將換人，而且換上的極可能是特朗普。特朗普早就表明不支持援烏，上台後即會停戰，澤連斯基若失去美國支持，別說整個國家無法撐下去，就連他本人恐怕也是下場悽慘。

狗仗主人勢，現在主人失勢，走狗便要另起爐灶，另找靠山。中國一直倡議世界和平，對俄烏戰爭主張勸和促談，只是美國從中作梗，歐洲只能繼續投向美國，停戰遙遙無期。如今形勢丕變，澤連斯基需要謀定後路自保，自然認為「基輔和北京直接對話非常重要」。

現在的形勢對俄羅斯更為有利，若澤連斯基堅持要俄方歸還已佔領的領土方肯停戰，普京絕不可能應允。同時，烏克蘭必須中立，放棄加入北約。最終如何收場，還須看中國的牙力，以及美國大選的結果。