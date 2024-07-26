台灣富商曹興誠出資2.3億元新台幣，找來港日台演員拍攝《零日攻擊》劇集，描述台海發生戰爭時可能出現的狀況，堪稱台灣史上第一部直接碰觸兩岸開戰的影視作品。可是，光從他找的顧問是林錦昌、蘇紫雲、沈伯洋這些人，就知道表面上這部劇集想要提醒台灣人大陸對台認知作戰有多可怕，實際上卻根本就是配合民進黨對台灣認知作戰的宣傳片。

影片的設定照抄了盧溝橋事變的日軍藉口，假定解放軍運8反潛機在台灣東南海域失蹤，宣布封鎖台海搜索。跟着7天台灣政府就像廢物一樣，任憑各種網絡造謠、監獄釋放黑道分子、第五縱隊封鎖道路、通訊網絡都被截斷，各國撤僑，大批民眾四處逃難，然後解放軍順利登陸。

真實世界的狀況是，攻擊方會極力掩飾攻擊的意圖，不讓防守方有太多的準備時間。而若是判斷台海面臨開戰危機，台灣政府自己就會下令管控媒體與網絡，全面進行認知作戰，更早就會在各關鍵交通要道進行監控，軍警也會全面動員。而只有部隊打垮了，警察四散逃命了，出現了無政府狀態，黑道分子才有可乘之機。

影片內容的天真與荒誕就不多所着墨了，問題是，這套劇集真的是曹興誠為了提醒台灣民眾居安思危，教導如何避免被第五縱隊滲透與認知作戰嗎？答案恐怕剛好相反，這套劇集其實是曹興誠假借打擊認知作戰之名，實際上對民眾進行認知作戰洗腦，更趁機發一筆恐慌財。從之前宣稱要捐30億元新台幣，到現在都無聲無息就可得知，曹興誠就是個精明的商人，而《零日攻擊》明明2025年才要上映，卻現在就大肆宣傳，顯然也是為了集資吸金，尋找更多平台買家。所以，認知作戰就是一門好生意，只有傻瓜才會幫人數鈔票。