近來全球焦點皆集中在美國大選，少了人關注以色列還在攻擊加薩地帶。幸好世界各地仍有一些挺巴活動，德國柏林在剛過去的周日就有一場遊行，數百名阿拉伯裔示威者在波茨坦廣場聚集，聲援加薩的巴勒斯坦民眾，最後與附近支持以色列的以裔德國人發生衝突。

這不是德國第一次出現升級為暴力衝突的遊行，不過當地的阿拉伯人和以色列人直接衝突倒是非常少見。當天場面非常混亂，出現不少傷者，以至有近20人被拘捕。該起風波亦再次引發外界對德國移民融入政策成效的質疑。

德國有大量阿拉伯裔居民，但許多人即使到了第二代或第三代，仍然被主流社會疏離，面臨就業、教育和住房方面的障礙。這些負面情緒往往成為他們思想激進化的沃土。而對部分阿拉伯移民來說，加薩民眾的不幸，不僅是遙遠的地緣政治問題，更觸動他們的血緣情感。這種情感上的連結，很容易激發他們與持相反意見的其他族群對立。

在德國的猶太人同樣為數不少，許多人仍然與以色列有密切的聯繫，他們都自發通過參加聲援以色列的活動，來表達對祖國的支持。但與阿拉伯人不同的是，在德猶太人一般擁有較好的經濟和社會地位，享受豐富的社會資源。這種差異加劇了兩個群體的對立，並藉着以巴衝突這個催化劑，在此次示威集會中爆發衝突。

默克爾時代的德國，在促進社會凝聚方面做了大量工作。如今社會圍繞移民問題愈趨兩極化，尤其是右翼常將中東移民視為國安威脅，不但助長國民的仇外心理，也導致新移民孤立及衍生怨恨。德國目前面臨的困境，也是歐洲其他國家的寫照。以巴衝突一日未解決，未來仍會繼續撕裂歐洲內部。