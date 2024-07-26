美國前總統「狂人」特朗普經常語出驚人，但當中也有不少真知灼見，例如他形容現任總統拜登為史上最差總統，就有不少國內外人士深表認同。

美國的歷史學家及傳媒、民調機構，每隔幾年都會做一次甚麼歷來最好或史上最差總統評選。當中最佳總統頭幾位一般都包括力主解放黑奴的林肯、帶領美國戰勝二次大戰的小羅斯福及杜魯門、開國總統華盛頓和《美國獨立宣言》起草人杰弗遜等歷史性人物。如果評選涉及公眾投票，一些在任時民望較高的近代總統，例如列根、甘迺迪、克林頓以至奧巴馬等，往往也能上榜。

至於排名最低或被評為史上最差的總統，通常佔據頭幾位的布坎南、A詹森及皮雅斯等，都是以支持黑奴制度見稱，反映有關評選在種族問題的政治正確性。因此大力反移民、甚至被指主張「白人至上」的特朗普，也不時被評為史上十大最差總統之一。不過，與另一具爭議性的共和黨前總統尼克遜一樣，特朗普的憎恨者眾多，但支持者也不少。若稍後他再度當選總統，將有機會改寫國內以至國際社會對他的歷史評價。

至於作為歷來最年長總統的拜登，在他宣布退選後，西方國家領袖以至之前對他猛烈抨擊的民主黨人及左翼傳媒，都改口對他讚賞有加，甚至形容他為歷來最具影響力、最偉大的美國總統之一。但事實是美國在其治下，經濟及民生都未見改善，社會撕裂加劇，非法移民、毒品、槍械及貧窮問題惡化，國際上更先後爆發俄烏及以巴戰爭，美國與中國、俄羅斯、伊朗及北韓的關係跌至谷底，世界瀕臨第三次大戰邊緣。再加上任期尾段的昏庸走樣表現，講到史上十大最差總統，拜登理應榜上有名。