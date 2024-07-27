巴黎奧運會揭開帷幕，許多人將焦點放在中國身上，不是關注中國健兒將會獲得甚麼成績，而是關注「中國製造」的分量。有數字顯示，本屆奧運會超過80%商品來自中國，特別是奧運吉祥物和紀念品，絕大多數來自浙江義烏。即使少數商品由法國製造商提供，原材料也是來自中國，法國製造商只是負責改頭換面而已。看到這些數字，西方政客難免又是羨慕嫉妒恨，有人甚至大聲疾呼「這是歐洲的恥辱」。

恥辱歸恥辱，現實就是現實，這年頭中國產品廣受歡迎，在全世界無處不在，巴黎奧運會自然不能例外。而且不只是吉祥物等普通產品需要中國提供，科技產品包括人工智能也幾乎百分百依賴中國，例如機器人、無人機、LED大屏幕、直播設備、安保系統、交通工具等。最值得一提的是，歐洲一直跟隨美國阻撓和封殺中國5G技術，但巴黎奧運會還是不得不租用中國5G設備，這是多麼的諷刺。沒辦法，許多歐洲國家包括法國至今依然停留在4G階段，根本沒有5G設備，除了向中國求助，還有甚麼選擇？

有人說中國才是巴黎奧運會最大贏家，這不是誇張，而是事實。中國以無可置疑的經濟和科技實力征服了奧運舞台，也征服了國際社會，西方政客即使恨得牙癢癢，也無可奈何。這些年美國和歐盟千方百計推動對華脫鈎斷鏈和「去風險」，到頭來還是要依賴中國技術和產品，不是很可笑嗎？

更可笑的是，巴黎奧運會在酷暑舉行，選手村竟然沒有冷氣機，床板則是紙做的，美其名曰為了環保。但實際上，許多代表團自帶冷氣機，連香港奧委會也購買了45部流動冷氣機，不遠萬里送到選手村，單是運輸就浪費了不少能源，環保云乎哉？不妨想像一下，如果當年北京奧運會沒有提供冷氣機，西方媒體會有甚麼反應？必然是一番冷嘲熱諷。

這就是西方的雙重標準，自己做甚麼都是對的，別人做甚麼都是錯的。國際奧委會以俄羅斯入侵烏克蘭為由，拒絕俄羅斯代表團參加這次奧運會，以色列代表團則可堂而皇之參賽，這不是赤裸裸的雙重標準嗎？體育本來應該是純潔的、超越政治的，但在西方操弄之下，奧運會已被政治綁架，漸漸失去體育精神和核心價值。難怪奧運會的吸引力大不如前，再這樣搞下去，遲早淪為自娛自樂的小圈子遊戲。