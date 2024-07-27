因戰爭罪和反人類罪而被國際法庭下令逮捕的以色列總理內塔尼亞胡，在美國國會卻變成「英雄」，獲得熱烈掌聲。是非顛倒，黑白不分，這就是「民主燈塔」之日常。

內塔尼亞胡獲邀到美國國會演講，他慷慨陳詞，揚言以美必須站在一起，「我們的敵人就是你們的敵人，我們的戰鬥也是你們的戰鬥，我們的勝利也是你們的勝利」，呼籲美國加快對以國的軍事援助。除了少數民主黨議員沒有起身鼓掌，整個國會掌聲雷動。美國和以色列明明是兩個獨立國家，現在卻被內氏綑綁在一起，真不知誰才是誰的「主人」。

就在內氏大發偉論之際，國會外有上千支持巴勒斯坦的美國人焚燒國旗示威，內氏卻囂張指斥示威者是「被伊朗利用的白癡」。民主黨少數政客直斥以色列在加薩戰爭的實施方式，「是一種超出任何可接受的自衞水平的野蠻戰略」；眾議院前議長佩洛西也不得不聊作表態，在社交媒體發文指內氏的演講，「是迄今所有獲邀並有幸在美國國會發表演講的外國政要中，最糟糕的一次」。

以巴戰爭的慘酷程度已超出常人想像，拜登不得不多次提出以巴停戰和談，可惜不為內氏所接受；特朗普亦順應大勢，明言上台執政要為中東帶來和平；剩下來只有賀錦麗依然態度曖昧，外界至今不清楚她對待以巴戰爭的態度。這位有非印血統的女性政要，言必稱兩性平等、維護少數族裔利益，卻對巴人正遭受種族滅絕視若無睹。

其實全球停戰呼聲一浪高於一浪，賀錦麗若延續拜登的「兩大政績」，即在任內開啟俄烏和以巴戰爭，恐非明智之舉。奈何美國已被猶太人和軍工複合體所騎劫，正如內氏所謂的「我們的戰鬥也是你們的戰鬥」，賀錦麗亦無力改變。