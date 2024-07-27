颱風格美侵襲台灣帶來驚人雨量，適逢大潮，一時間中南部多處成為水鄉澤國，特別是高雄災情最嚴重，沒想到卻意外引發網絡酸民的互相攻擊。

由於早前台北一場豪雨造成淹水，才被綠營酸爆，這次很多人看到高雄連高級住宅區都淹成滾滾黃河，紛紛拿出過往綠營消遣藍營執政縣市與韓國瑜的「金句」開酸。例如高雄市長陳其邁曾說：「天氣太好了！別把照片傳給你的北部朋友，他們會太羨慕。」還曾在勘災時批評韓國瑜：「有市長跟沒市長一樣。」蘇貞昌也說：「天公伯很公平，人做得好就沒淹水，做不好就淹水！」而柯建銘那句「花蓮地震是老天有眼」，自然又被人拿出來揶揄。

而高雄立委黃捷過去當市議員時，每有災情必痛罵韓國瑜，這次高雄淹水卻全程神隱，只透過網絡宣稱「團隊」已密切關心選區內狀況，很多人懷疑她趁立院會期空檔出國度假，被網友高調「協尋」。而就連韓國瑜發文關懷中南部災況，捐贈5,000瓶消毒水，也被綠營支持者反酸是「唱衰高雄」、「幸災樂禍」。

平心而論，高雄在48小時內累積超過2,200毫米的雨量，不管下在台灣哪一個城市，都不可能不淹水，實在沒有嘲諷的必要。然而攻擊高雄的酸民如此之多，實在是因為這幾年高雄拿了最多的中央補助，綠營媒體又拚命包裝宣傳吹捧，還動輒放大藍營執政縣市的災情，這次被颱風格美打得原形畢露，藍營支持者反將一軍，似乎也剛好而已。

只是災民何辜？而一個小小的台灣，發生天災不趕快互相幫助渡過難關，反倒在內部找敵人，彼此攻訐為樂。只能說，在民進黨這些年的操弄下，台灣意識形態的裂痕太深，沒有一個世代以上的努力，恐怕是很難化解得了。