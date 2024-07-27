烏克蘭外長庫列巴日前倉促訪華，再加上中國外長王毅與庫列巴會面後透露，俄烏政府皆有談判的意願，正好印證了我日前分析所說的俄烏戰事正迎來轉機。原因是雙方都開始厭戰，例如有調查顯示近三分之一的烏克蘭人願意接受向俄羅斯割讓一些領土，比例是一年前的3倍多。另一個原因則和特朗普有可能再次執政有關，烏克蘭政府態度不得不軟化。

當然，願意談判只是一個起點。若俄烏兩國在談判期間皆持零和思維，堅持一方全贏另一方全輸，最終談得成的機會恐怕不大。雙方若能找到互惠的地方及出現雙贏局面，則有望盡早結束戰事。所以，現在的關鍵是兩國的底線是甚麼，以及在談判中能否找到共同點和解決方案。

目前俄羅斯已吞併烏克蘭4個州，在談判中佔有優勢，故普京要求烏國撤軍，並保證不會加入北約成為針對俄羅斯的一員。依我來看，烏克蘭或許會同意短期內不加入北約，但北約會換以另一種形式承諾向烏國提供安全援助。至於領土方面，俄烏要達成共識恐怕有一定難度，雙方都認定烏東4州屬於自己，尤其是俄羅斯足足耗費了兩年多時間，雖然經濟沒有垮掉，可是軍隊損兵折將，付出的成本太大，斷不會無條件撤出。大家有可能達成的方案是：俄羅斯保留克里米亞，以交換退出烏東4州或者其中兩州。烏克蘭對此不予公開承認，不過默許俄羅斯擁有克里米亞。最終談判方案細節可能會有出入，但俄烏戰爭應該很大機會走向停火。

從北京的角度來看，俄烏戰爭不管是俄羅斯還是烏克蘭取得最終勝利，都不符合中國利益，最好是在北京調停下停止這場戰爭，這將增強中國的國際影響力，尤其是取得歐洲的信任。