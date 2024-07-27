美國大選可能因為一場不成功的刺殺而提早塵埃落定，命大且已被包裝為「天選之人」的特朗普，現在不但成了共和黨的共主，還因聲望空前，距離白宮更近了。特朗普或提前跑出，其兩岸政策就更惹人關注。早前特朗普指台灣偷了美國的晶片行業，令美國貧窮化，故美國需向台灣收取保護的防務費。特氏一語，震散台股晶片股，台灣政府及台獨派到現在還沒能消化美國爸爸的無情一面。

特朗普炙手可熱，在美國政壇的影響力及自信心也更加膨脹了。早在槍擊案發生前，形勢大好的特朗普便多次談到未來他一旦執掌美國時的外交及軍事政策，更首次挑明了台灣與美國存在「竊匪與失主」的關係。

特朗普是在接受美國財經雜誌專訪時，拋出「美國應否保護台灣」的疑問，他表示，「過去多年，美國一直在保護台灣，但台灣卻偷走了（美國的）晶片行業」，讓美國因此落後。他亦談到台灣的地理位置，認為美國橫跨遠洋來保護，實在不切實際，他只差沒說一句「台海若開火，美國不出兵」。至於美國現在所謂的保護台灣，特朗普認為「美國需向台灣徵收保護稅」。總之，美國大腿不是免費抱的！

這活脫脫是特朗普的挑事作風，在這方面，他永遠不會令人失望，一番話便把台灣打進塵埃，還挑明了過去幾十年的美國負擔，在特朗普眼中，「台灣」一點不重要。台灣人對此心中忐忑，也為特氏的言論感到氣憤和傷心。

這裏先不論特朗普說的是否有道理，但他的宣示卻可能成為今年11月大選後的美國政策！台灣人當然傻眼了，以特朗普的為人和他治下的美國行事作風，「勒索」他國付軍備錢、「欺壓」式向小弟索要保護稅，實在太正常了，連北約的歐洲大哥、二哥、三哥加四、五、六哥都逃不了這隻魔爪，何況小小的台灣？

只是，特朗普到處點火，一邊指台灣偷走晶片科技，一邊又要求台灣支付保護費，但台灣政府、執政民進黨人，甚至台積電公司都沒有及時回應，也沒有人把台灣過去幾十年買了多少美國軍備、武器，列一張清單，讓美國爸爸看看台灣是不是沒付過保護費，賴清德政府的鵪鶉相及龜縮作風，真的令台灣人氣炸了。

要知道，台積電及台灣眾多科技從業員無端被戴一頂「科技大賊」的帽子，此時抗爭還有一把代表自己立場的聲音，但賴清德政府不聲不響，他日想要脫帽子，會因時間愈拖得久便愈難。

一般美國人對台灣做過甚麼毫不知情，但「英雄」特朗普的話，卻成了不少美國人的「聖旨」，得知「台灣人偷了美國晶片科技」，美國人對台灣還有好感嗎？過去都未必會讓美國子弟幫台灣打仗，在「偷竊罪名」後，台灣勢必成為棄子。