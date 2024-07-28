世界視線：美霸軍經沒落　多極世界興起

德國政治、經濟及和平研究學者迪特‧森加斯（Dieter Sanghaas），對於先進國家如何控制落後國家，設計出「輸出落後」的枷鎖，然而中國的崛起，卻成功突破。

英、美等工業發展先進國家，歷史上一直把不同發展階段的企業，由機械紡織製造業（勞動力密集）、鋼鐵造船冶金等重工業（嚴重環境污染），到高新科技的支援部件生產等，轉移到落後國家來承擔，以減輕勞動力成本、環境污染及低盈利生產協作的代價。日本、南韓、中國的成功，正在於由初時接收落後生產模式，到後來掌握了科技創新及其生產規劃，擺脫被安排分工的角色。

而中國除了跟隨日、韓在資訊科技方面取得突破，還更上一層樓，在綠色能源科技及人工智能這新工業革命階段，都躋身世界前列，有力超越及可挑戰美國為首的西方集團，這是美國及其西方盟友始料不及的，居然在經濟發展被中國趕上。

如今美國用傳統關稅保護及科技制裁禁運，以求令自己落後的工業可再起步追趕。

另一方面，美國在軍事上的優勢亦漸漸受到挑戰，由越戰到入侵阿富汗、伊拉克、利比亞、敍利亞等，都徒勞無功並付出極大經濟代價，如今俄烏及以巴戰爭亦敗象顯現及騎虎難下，更在盟友面前失去威信，連非洲薩赫勒地區的新軍人政府、敍利亞和伊拉克，都敢於勒令美軍撤離。

美國軍事霸權受到各方挑戰，卻要在亞太加強部署威脅中國。不過，中美博弈形勢複雜，在中美兩國以外，印度、日本、南韓、俄羅斯都有各自的文化，也有復興及擺脫美國掣肘的什葉派和遜尼派回教國家，亦有要領導歐盟走上獨立發展之路的德國、法國，還有充滿發展潛力的大國及地區領頭羊，例如巴西、印尼、墨西哥，更有由南非、尼日利亞、埃及領導，在中國扶持下謀求發展的非洲大陸。

事實上，它們已共同構成一個多極世界，也和中美之間構成複雜的關係，例如日本、南韓及越南，是美國軍事上拉攏的對象，但它們因極接近高度軍事發展的中國而有所顧忌，在經濟上也要和中國合作才符合生存之道，而當美國霸權主義政府的打手，更有烏克蘭的前車之鑑。中美在這個大環境下，誰能得到更多支持者，誰就能成為勝利者。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻