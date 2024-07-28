娛圈單打：完了吧如無意外 毒蟲影帝變爛泥

「完了吧，如無意外！」係呀，將呢句歌詞送畀南韓史上第二年輕嘅青龍影帝劉亞仁，適合不過。佢舊年爆出吸毒濫藥醜聞，身敗名裂，本月24日終審判決，檢方以情節嚴重為由，要求法官判以4年監禁、罰款200萬韓圜及追繳154萬韓圜。判刑結果還未出爐，呢條友仔又被舉報性侵！喂呀，你真係唔使撈咯！

化名A先生嘅30多歲男子，聲稱本月14日早上6時至下午4時，身處龍山區的公寓睡覺，醒後驚覺被劉亞仁性侵，於是報警。消息指，涉案公寓係第三者住所，並非劉亞仁或A先生所有，事發時還有其他男子在場。警方現正調查劉亞仁當時是否再次使用毒品。換言之，好可能又係開毒P、High大咗而犯案。

呢啲咪叫死性不改、爛泥扶唔上壁囉！呢位年輕影帝因為吸毒而被萬人唾棄，工作全面中斷，殊不知單案都未有判決，佢竟然繼續沉淪！南韓本身係極之保守嘅社會，連一度捲入吸毒風波嘅知名男星李善均，多次驗毒均呈陰性，始終無法擺脫輿論狂轟，走上自殺絕路！劉亞仁斷到正一正依然不知悔改，擺明就係自暴自棄，唔想再撈。

至於其性取向一向係公開的秘密，未出事前，劉亞仁已毫不忌諱，經常上載跟同性密友嘅合照，只差在未公開出櫃咋。即係咁，今時今日同性戀冇乜大不了，之但係南韓社會風氣保守到近乎封建，據知劉亞仁早就因為性取向而備受壓力。

但點都好，你有壓力，我有壓力，壓力山大絕非吸毒和犯罪藉口。家陣講乜都係嘥氣，劉亞仁已經徹底玩完，洗定八月十五聽踎監都得嘞！