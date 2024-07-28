三中全會閉幕後，主管港澳事務的中央高官在北京會見香港財金官員時表示，改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，對於面臨內外環境深刻變化的香港，同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。

依我來看，京官這段講話別有深意。第一是首次將「國家改革」與「香港改革」聯繫起來，在肯定內地改革開放是致勝法寶的同時，實質上是要求香港亦要改革。在以前，內地的改革無論是做生意還是社會管理，大方向多是學習香港。但現在香港也要改革，說明以前的制度優勢已經不存在。

第二是京官連說了三個「變」，既表達對香港的殷切期望，亦有鞭策和不滿的意味。識變，說的是能力，是否具備知識和技能去變；應變，說的是要與時俱進，隨着大環境的改變主動去變；求變則是主觀意願問題，亦就是存在有能力變但主觀上不求上進的現象。

本屆特區政府上任超過兩年，肯定有某些地方變得不夠，才會引起京官有此一說。其言下之意，很可能是不滿港府某方面不敢啃硬骨頭。例如土地房屋問題，推出簡約公屋、過渡性房屋等項目，但對於一直困擾香港的地產霸權就不敢動其毫髮。又如三中全會提出要健全促進實體經濟和數字經濟深度融合制度，但運輸及物流局7月公布規管網約車的研究結果，當大家都以為會有個明確方向的時候，結果只是提出幾個規管方向，然後說要再研究一年，明年才提交立法建議。這種研究復研究的做法，就是不求變、只求拖的表現。

必須承認，現屆港府很努力，但從今次京官的講話來看，相信港府會有壓力，短期內要拿出實招，加大步伐拚經濟、求發展。