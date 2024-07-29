世界視線：峰會全力批中國　借勢亞太施圍堵

北約今年在華盛頓舉行的峰會結果可謂乏善足陳，但這32個盟國仍然強調團結一致，縱使土耳其和匈牙利非常離心。今年最重要的議題居然是指摘中國在支持俄羅斯，雖然它們承認中國沒有在軍事裝備方面支援俄羅斯，但就向俄提供可作軍事用途商品，使俄可繼續戰爭下去，又指中國加大對俄貿易，使西方集團對俄經濟制裁失效，故此，北約及歐盟成員國計劃對中國執行經濟制裁。

會議更決定來年向烏克蘭提供400億歐元的支援以抗禦俄方的侵略。這400億歐元會按照各北約成員國的GDP分配，因此美國要負擔55%，如今定下這方面的資助是使特朗普當選都無法改變。今次會議亞太有日、韓、澳、紐四國參與，暫時沒有任何分擔。過去拜登政府倡議北約全球化，今次並沒有任何決議北約會在亞太具體上有任何新發展，但其宣言中有計劃在約旦設辦事處以及在非洲加強共同合作，已展露擴展的野心。

北約針對中國以及美國聲稱北約擴展至亞太的確引起不少反響，首先菲律賓有智庫人物就擔心美國加強與菲律賓的軍事同盟及基地發展，另外菲律賓和日本新建立的防衞條約，都意味是美國拉攏各方勢力進入南海，更令他們擔心的是小馬可斯會淪為「亞洲澤連斯基第二」威脅中國。

柬埔寨方面，多個智庫人物之間的溝通亦擔心美國政府藉今次北約峰會以指摘中國開始，借勢擴大盟友參與對中國施壓圍堵，他們已不斷向歐洲學術和智庫界反映北約來西太平洋協助地區穩定是無稽之談，東盟經濟高速增長就正因為地區政治關係良好，何需歐洲國家插手？不過，美國大力拉攏北約歐洲成員國搞北約全球化，其中一個重要目的就是要盟友分擔美國全球「防衞」的經濟付出。

不過，他們之中有分析認為由於美國、歐洲及特別是日本的經濟疲弱，為了要提升經濟追近中國和俄羅斯，加強亞太地區的軍事活動無形中使這些國家有藉口加大赤字開支試圖刺激經濟及生產就業。結果，美國及歐盟政府要大量發鈔，但對遏制通脹只會產生負面效果。據不少歐洲智庫人物的分析，民眾基本上極反對北約全球化，因為歐洲國家連俄烏戰爭都無法解決，怎可能再涉足全球？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻