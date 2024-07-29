正論：微笑劍后港驕傲　永不言棄創佳猷

滿城盡說江旻憓！一夜之間，「微笑劍后」成為全港焦點，激賞之聲不絕，有道江旻憓雖然是重劍世界「一姐」，然而其形象斯文秀氣且優雅有教養，接受傳媒訪問時，率真甜到漏的形象深入民心，笑聲淚影充滿童真稚趣。明明是世界第一，依然一臉羞澀，滿嘴感恩，又忙着說「對唔住，之前輸過咁多次」。這種得意時謙卑的修養，相對港人凡事愛「認叻」的嘴臉，更顯得難能可貴，難怪劍后俘虜這麼多港人的心！

江旻憓作戰客場，對着法國劍手瑪露，非常難打，頭一分鐘互相試探，雙雙被判消極黃牌，之後再戰，瑪露主動出擊先贏4劍領先4比0；第二回合江旻憓主動搶攻，反而劣勢擴大，落後到1比7時換劍，終於止住跌勢，第二回合追至6比9。第3回合更是緊張刺激，令人透不過氣，江旻憓繼續主動出擊，先追一劍至7比9，然後再力追至落後9比10，跟住追平10比10，直至12比12，雙方放棄進攻，要決一劍分勝負。最終江旻憓「一劍定江山」擊敗對手，成功奪金。這是香港歷來第10面奧運獎牌，也是繼李麗珊及張家朗之後，第3位香港奧運金牌得主。

這塊獎牌意義非凡，除了是今屆港隊於巴黎奧運贏得的首面獎牌，亦是江旻憓的第一面奧運金牌，全港市民見證她永不言棄的拚搏精神和多年不懈努力，成功踏上奧運頒獎台，難怪大家給她的「獅子山下精神」感動到眼濕濕。

世界排名第一的江旻憓，上屆東京奧運在女子重劍個人賽8強止步，惟已創下香港女子重劍歷來最佳奧運成績。當年她接受媒體訪問，一直說「對唔住」且不停掩面鞠躬，她表示：「我未準備好進攻，就太快刺了出去，又不夠果斷。很多謝你們支持及鼓勵，真的收到很多祝福。很對不起大家，我再練多一點。」如此謙遜的性格，卻又永不言輸的精神，終於在不斷成熟和進步中做到「世一」。

「微笑劍后」勇奪奧運金牌的道路絕不平坦，她先後兩次經歷膝頭嚴重傷患，其中一次是2019年，她首度贏得女子重劍世界冠軍，登上「世一」之後，右膝十字韌帶撕裂。當時她說，「就如現時香港一樣，都好像受了傷，但沒有問題的，因為我知道受過一次傷，每次受傷都會令你更加強，你會學到更多東西，會變成一個更好的人。」也就是憑着這種愛拚才會贏的意志，樂觀面對卻永不向命運低頭，江旻憓終苦盡「金」來，站在頒獎台上為港人爭光，也為自己譜寫一頁光輝歷史！

人紅自然許多事情會被發掘出來，譬如「微笑劍后」因為傷患改變飲食，由海鮮素變成全素，希望減少傷患，又接觸佛學，2021年成為十大傑青。此外，她亦是「學霸」，中學後升讀美國史丹福大學，主修國際關係，畢業後再在中國人民大學攻讀法律碩士，備戰今屆奧運期間，在中大攻讀法律博士。江旻憓的文武兼備，打破一般港人的誤解：體育叻讀書必定差！從江旻憓身上，見證體育出眾與學霸可以兼顧，自己不行切勿亂找藉口！香港精神，從另一個角度看，就是敢於承擔，迎難而上永不推搪！