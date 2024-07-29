特朗普捱了一槍後選情看漲，不少人認為他一旦重返白宮，將會大幅調整外交政策，甚至會拉攏俄羅斯對抗中國，中國戰略環境將更加惡劣。是耶？非耶？這顯然是想太多了，美國大選形勢變幻莫測，特朗普能否擊敗民主黨賀錦麗尚是未知之數，就算如願重返白宮，也不可能迫使俄羅斯疏離中國。沒錯，他確實希望盡快結束俄烏戰爭，也希望改善與俄羅斯的關係，以集中力量對付中國，但說到聯俄抗中嘛，未免言過其實。俄羅斯總統普京是多麼精明的人，豈會輕易被人擺布？又豈會無緣無故與中國為敵？

事實上，美國與俄羅斯的矛盾由來已久，錯綜複雜，即使特朗普視普京為偶像，有意對俄伸出橄欖枝，也不可能輕易化解。更何況，特朗普最多只能再擔任4年總統，如果下一屆又換成民主黨執政，對俄政策隨時打回原形，聯俄抗中從何說起？畢竟美國外交政策往往隨着白宮主人的更換而改變，既缺乏連貫性，更無法預測，只有傻瓜才會將所有賭注押在特朗普一人身上。

最重要的是，俄羅斯與中國的關係歷經考驗，不可能說變就變。這些年中俄領導人不斷強調雙方戰略協作夥伴關係達到歷史最高水準，而且上不封頂，不只是說說而已，無論是現實考慮，還是着眼未來，中俄都有加強合作的需要。在地緣政治方面，中俄同樣面對美國和北約的威脅和挑戰，不得不攜手應對；在經貿方面，中俄互補性極強，合作對雙方都有利。

尤其是隨着中國經濟和科技實力日益提升，俄羅斯愈來愈離不開這個夥伴。俄烏戰爭爆發前，中俄一年的貿易額只有1,400億美元左右，去年已超過2,400億美元，雙方經貿前景一片光明。關鍵在於中俄所有合作都是平等的、互惠互利的，不像美國那樣總是以自己為主，對其他國家發號施令、予取予攜。

這些年美西方一直對中俄關係挑撥離間，企圖迫使中國站在他們這一邊，以孤立俄羅斯，結果當然是枉費心機。同樣道理，美國企圖唆擺俄羅斯疏離中國，也注定不可能得逞。實際上，中俄之所以愈走愈近，恰恰是美西方一手造成，他們以意識形態劃界，將中俄推向對立面，現在又想挑撥離間，不是很可笑嗎？說到底，美國綜合實力日漸衰落，單極霸權已走到末日，再也不可能像過去那樣為所欲為。