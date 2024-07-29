烏克蘭外長庫列巴出訪中國數日，是自俄烏戰爭爆發以來的第一次，目的顯而易見，就是要尋求北京協助，跟俄羅斯議和。中國是當前列強中，唯一對俄羅斯有影響力的大國，加上拜登不競逐連任，基輔政府計過度過，只好放軟姿態。

這趟行程就是在這樣的大背景之下產生，但有一點卻叫外界頗為意外，就是庫列巴忽然來到香港，跟特區政府高層會面。港府發出的新聞稿指出，特首介紹了香港目前經濟狀況、商貿機遇和市場潛力。烏方則指，雙方討論在烏克蘭重建方面創造新貿易、投資機遇的議題，庫列巴又呼籲港府採取措施，避免俄羅斯及俄國企業利用香港規避制裁。

於是乎，一些黃營KOL如獲至寶，將之形容為烏克蘭「上門索命」，要追究中方援俄「血債」云云。老實說，他們這種講法完全不合邏輯，只是為了配合西方反華反俄而唱的調而已。

試想想，烏方派高官訪華，美國肯定不高興，但拜登人未走茶已涼，根本無力阻止。而烏克蘭既是有求於中國，自不可能來港「索命」，之所以有此一行，明顯是應中方安排，一來借香港來強調中國一直堅守聯合國安理會決議，沒有違反制裁；二來亦是造牌給港府上，讓香港有點面子，不至於淪為西方傳媒口中的國際金融中心遺址。

大家有眼見，現屆政府上場以來，國際有分量的訪客寥寥可數，禮賓府一片冷清，香港猶如被邊緣化，跟國際接不上軌。如今中方刻意叫庫列巴順道訪港，讓港府出一回小風頭，對香港是好事。俄烏戰爭未完，戰後重建是否由澤連斯基政府主導更不可知，所謂來港商議重建投資等安排，分明只是藉口。中央政府為了讓特區政府面目有點光，真是用心良苦了。