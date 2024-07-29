烏克蘭的情勢在戰事不利與特朗普上台機率大增後急轉直下，姿態甚高的澤連斯基轉趨低調，不僅表示願意和俄羅斯代表協商和平談判，還派外長訪中爭取支持，烏克蘭的和平似乎露出曙光。

但烏克蘭要消弭戰事最關鍵的問題，就是停火後領土的歸屬；烏克蘭一直堅持邊界必須回復1991年的劃分，沒有任何討價還價的餘地。然而這顯然毫不現實，在戰場優勢屬於俄軍的情況下，到底要怎樣才能讓普京把到嘴的肥肉吐出來呢？

令人意外的是，烏克蘭居然有政治人物願觸及這個禁忌話題，基輔市長、澤連斯基的敵手克里欽科表示：「讓戰爭打下去，付出更多死亡和財產代價呢？還是會考慮在領土問題上對普京讓步？若特朗普當選總統，將對烏克蘭施加怎樣的壓力？而如果放棄部分領土，那麼你又將如何向民眾解釋，畢竟已經有成千上萬的英雄們獻出了生命。」他認為屆時澤連斯基可能不得不發起全民公投。

民調顯示，去年5月願意接受以領土換和平方案的烏克蘭人僅有10%，現在卻暴增到32%；反過來說，一年前有高達82%的民眾堅決反對割讓領土，現在仍舊堅持不在領土問題上妥協的人，只剩下55%，這顯示經過了又一年的苦難，愈來愈多的烏克蘭人選擇接受現實。

可是俄烏戰爭從來不只是俄烏之間的爭鬥，背後的美國與北約才是決定這場戰爭要打到何時的關鍵。若烏克蘭割地求和，豈非向全世界宣告，窮盡美國與整個北約之力，卻被俄羅斯擊敗？若真是如此，北約還有存在的必要嗎？特朗普宣稱自己勝選後一天就可以結束戰爭，他又要如何保住美國與北約的顏面呢？烏克蘭已經不是烏克蘭人的烏克蘭，不過是大國博弈的棋盤罷了。