上文提到，日本65歲以上的高齡犯罪人數於20年間激增4倍，主要係偷竊，令老朽驚嘆日本長者「壽則多賊」！日本人同香港人一樣，都係長命一族。

本港人口嚴重老化，長者數目多了，現實卻是政府護老院舍及公共醫療滯後，長者等到死也未輪到政府院舍的大有人在，專科如排隊割白內障都要等好幾年，而且有長者七老八十，仍佝僂着背在街上執紙皮，令人深感活在香港的基層長者係「壽則多辱」。然而，日本唔少長者似乎「進取」好多，竟淪為高齡竊賊。

有時事評論分析，當一個國家老年人佔國民總數愈來愈多，高齡犯罪嘅比率亦相應提升，尤其係醫療、飲食等條件進步嘅今天，相應嘅退休安排及福利保障卻未必跟得上，部分老年人為咗生計，可能鋌而走險。據悉，日本有些老年人偷竊嘅終極目標，並非為了偷嘢，而係「博坐監」，皆因佢哋全無謀生能力，喺監獄裏至少有飯食、有瓦遮頭。曾幾何時，日本嘅銀髮族係最有錢一群，企業都爭相發掘商機，做佢哋生意，如今時移世易，竟然淪落到如此不堪地步！

眾所周知，日本曾是僅次於美國嘅全球第二大經濟體，之但係隨着2010年被中國超越，其經濟地位持續下滑，2023年又被德國超越。根據國際貨幣基金組織（IMF）最新估計，印度可能於2025年就會超越日本，成為全球第4大經濟體，比先前嘅預估提早了一年。日本老年人活得淒涼，老朽覺得係日本政府近年來沒有致力於全面發展經濟，反而追求軍事上的強盛，2024財年嘅防衞預算高達約557億美元，較2023財年增加16.5%，創歷史新高。日本追隨美國研發武器、太空技術，根本無心致力民生。