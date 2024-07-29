本港97%的成年人曾生水痘，但大家或許不知，即使水痘患者痊愈後，水痘病毒仍可能潛伏於人體神經系統內，並在免疫系統轉弱時容易誘發「帶狀疱疹」，俗稱「生蛇」。

約三分之一生過水痘的人會生蛇，從50歲起生蛇的風險會倍增。而近年來生蛇有年輕化的趨勢，30至40歲患者數目大大增加。除了年紀增長，不良生活習慣、心理壓力大、癌症、慢性病及進行免疫抑制治療等都會令免疫力降低，有機會激活帶狀疱疹病毒，引發生蛇。

我接觸過一些病友，了解到生蛇對患者的情緒、工作和生活質素影響很大，病友更形容生蛇引起的神經痛甚至超過分娩痛，更有人生上眼，導致視力永久受損，更可能喪失視力。生蛇雖不是致命疾病，但併發症多樣，且治療繁複，連帶的醫療成本也非常高昂。有研究指出，本港50歲或以上人士，因生蛇而需入院的治療成本約3.1萬元，有免疫力不全人士的治療成本更高達7.7萬元，住院日數長達兩星期或以上。即使水泡結痂痊愈後，不少患者會有後遺神經痛楚並持續數月或數年，需定期覆診，為公營醫療系統和患者帶來沉重負擔。

隨着人口高齡化和慢性疾病病患率上升，生蛇亦有可能踏入感染高峰期，對公營醫療系統將造成愈來愈嚴峻的壓力。翻查資料，衞生署上一次搜集有關生蛇的數據已是2014年，近10年來未有就因帶狀疱疹而入院患者的情況作新的研究。我建議當局盡快搜集分析近年數據，掌握最新趨勢，及早部署應對方案。

政府近年強調「慢病共治」，而生蛇的高危一族正是各種慢性病患者。而接種蛇針可有效預防生蛇風險，減輕發病時的嚴重程度，並可降低出現後遺神經痛等各種併發症。有研究顯示，蛇針可使生蛇在各個年齡組群的發病率和出現併發症的風險都下降九成以上。我認為政府應及早制訂接種蛇針的時間表及路線圖，分階段為市民接種疫苗，以配合「預防勝於治療」的基層醫療健康藍圖。第一階段為65歲或以上人士及18歲或以上免疫力低下人士接種，第二階段擴展至50歲或以上高風險人士，第三階段為所有50歲或以上人士接種，估計可涵蓋約三百萬人。

50歲或以上人士生蛇風險增加，而65歲或以上的長期病患者、癌症患者和免疫力低下人士更是超高危群組，但打兩針蛇針需花費五千多元，對於基層家庭、低收入人士來說並不是小數目。調查顯示，34%本地受訪者表示因財政考慮而未有接種蛇針。我建議政府在關愛基金下推出先導援助項目，為65歲或以上的超高危、低收入人士接種蛇針提供津貼，減輕市民醫療支出。日後再視乎成效及資源，將此援助項目納入常規資助及服務範圍，並可進一步擴展至50歲或以上人士，長遠令香港建立起免疫屏障，亦由源頭減低公營醫療系統的財政負擔。