世界視線：直接大規模介入　烏戰變北約之戰

烏克蘭在戰爭中缺人缺錢，完全是靠北約才可戰鬥至今。北約也不避嫌，北約出錢的僱傭兵已變成戰場主力，勝於烏克蘭政府「拉伕」而來的新兵。北約供應的武器多寡，決定着烏軍戰場上的表現。歐盟與美國不停地撥款，彈藥因生產運輸不足而缺供。歐盟更有逾65億歐元的資助被匈牙利阻止發放。戰場消耗大而補充不易。

北約最新的方法是把烏克蘭的戰機，包括北約新撥給的F16戰機，藏在北約國家內，出擊時在烏克蘭加油續航對俄佔區攻擊，冀以俄軍不敢進北約國境來保護烏國的空軍力量，以此打擊俄軍，來抵銷戰場上節節敗退的頹勢。

表面上，烏軍自有其指揮系統，但在戰場上，無論戰略、戰術以至聯合指揮，包括對炮火、防空和空中出擊、電子護衞和引導等，應該全操在北約之手。理由是兵力火力主要來自北約直屬的部隊，後者是最有戰鬥力。烏軍的老兵已消耗殆盡，新兵即使是北約訓練、北約裝備，但缺乏作戰經驗和士氣，難擔當重任。

可能是避免與北約和美國直接開戰，俄羅斯在烏克蘭的戰爭還是有所節制，只是用戰場上的攻防來消耗烏克蘭的實力，以此迫使北約知難而退。俄羅斯當然知道美國烏克蘭戰爭的真正企圖，因此也準備打持久戰。有了北韓的武器生產供應，俄羅斯跟北約耗下去，希望以此反逼歐盟分裂。美國退縮，這樣的節制亦反映在北約方面，俄羅斯的石油仍然經烏克蘭供應給匈牙利等東歐各國。歐盟給予特殊對待，不在對俄制裁之列。俄羅斯因此而有多些石油收入，東歐小國亦安心不反對北約擴大戰爭。

北約與俄羅斯都是在各有顧忌中作戰，只是有限度的互相攻擊。雙方都不會退，只是等待有限度戰爭的進展和背後國際政治形勢轉變而作進一步擴大戰爭或停火和談的抉擇。這是一場奇怪的戰爭，政治考慮大於戰場上爭勝的要求。

當前是俄羅斯全力打擊在烏的北約僱傭兵。北約則是用北約國的基地對俄佔區和俄軍進行轟炸。後者已超越一直的底線，代表戰爭升級，俄國會怎樣反制呢？攻擊烏克蘭以外空軍基地的烏軍和北約戰機會帶來戰爭的惡化，但不攻擊，俄羅斯怎樣防止來自北約的烏軍或北約的空襲呢？若俄國一旦攻擊在北約境內的烏軍戰機，或許便是北約對俄軍擴大攻擊，歐洲大戰的步伐更近。

研究院院長 陳文鴻