歐洲在烏克蘭戰爭之前依賴俄羅斯的石油、天然氣供應，價格和運輸成本低，構成歐洲經濟發展的一個重要支持因素。烏戰之後，歐盟制裁俄羅斯，禁止購買俄的石油天然氣。但礙於內部考慮，對個別小國不易應對禁運者網開一面。歐盟的制裁是禁止俄石油及液化天然氣的海運供應，但容許經烏克蘭境內的友誼輸油管（Druzhba Pipeline）繼續供應匈牙利、捷克和斯洛伐克。因它們進口自俄的比例高達國內需求的七、八成。另外，俄可經土溪管道供應塞爾維亞、意大利和奧地利。歐盟的決議是要在2027年完全對俄禁止油氣進口。

歐盟禁止俄的能源進口歐洲，表面上是政治因素，以制裁俄之侵略烏克蘭。實際上這個政治因素，背後是美國排除歐盟與俄的合作，將歐盟完全置於美國的控制下。手段之一是把對俄的能源依賴轉為對美依賴，同時增強歐洲大西洋岸如比利時的液化天然氣海運港口及有關系統的發展，重新加強大西洋岸港口的經濟作用。歐洲能源供應由俄羅斯的西向供應轉為美國的東向供應，破壞了歐洲能源供應路線。涉及的不單止是運輸和供應方，也包括了供應路線沿途中轉和最終銷售成本。

當然，土耳其的土溪管道可以繼續提供俄羅斯的石油天然氣，以及遠自阿塞拜疆的石油，歐盟未必會因此而切斷中亞的供應可能性。但早些時間亦傳出美國與烏克蘭企圖炸毀土溪管道。美國與北約的計劃目標仍然是全面封鎖俄羅斯的油氣供應歐洲。即使塞爾維亞亦不例外。

美國石油天然氣在頁岩油氣開發之後已自供有餘，正成為中東的出口競爭對手。在禁運俄進口之後，相信亦會對中東的供應進行惡性競爭，甚或將之排斥於歐洲市場之外，以達致新的國際油氣政經格局。美國替代中東與俄羅斯，主宰國際供應與價格，石油美元便不是美元加中東石油，而是美國一手包辦。

當然，中國與俄羅斯還可形成產供組合，在美國勢力以外，中東油氣仍然可在新興市場發展。但美國佔據歐洲市場，加上附庸的日韓、美國本土市場便佔全球的大比例。若烏克蘭戰爭堅持下去，並蔓延至俄羅斯境內，美國與歐盟仍然對伊朗施壓，得逞的話，全球的油氣供應可入美國囊中，成為美國霸權復興的基礎。

歐盟正從綠色協議倒退回化石燃料，或許正配合美國這樣戰略。