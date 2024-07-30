美國共和黨總統候選人特朗普，有關「24小時結束俄烏戰爭」和向台灣方面加大收取「保護費」的思路，令美國盟友心驚。他們了解當過一屆總統的特朗普，這樣的「美國優先」思路，特朗普當選後大概「說到做到」，這不但盟友擔心，拜登政府更擔心。

按照特朗普的這個思路，拜登政府會人去茶涼，要防止這樣的「悲劇」，民主黨只能一是盡全力贏得大選；二是把拜登政府推行的「戰略決策」制度化，誰當總統想改變推翻都沒那麼容易。於是我們看到，日前美國防長奧斯汀、日本防相木原稔、南韓防長申源湜在日本東京召開美日韓防長會議，簽署了即時生效的「安全合作框架備忘錄」，作用和目的是「制度化三邊防務交往，包括高層級政策諮詢、情報共享、三邊聯合演習、國防交流合作」。備忘錄強調，將改善一系列已經建立的聯合機制，包括導彈警告數據實時共享機制。

美日韓防長這個制度化的備忘錄的矛頭，是指向俄羅斯、北韓和中國的。他們對俄羅斯、北韓最近簽署了全面戰略夥伴關係條約「深表憂慮」，「敦促北韓停止發射彈道導彈等活動」。與此同時，他們「還在會上討論台海和平與穩定的重要，強烈反對單方面改變印太海域現狀的企圖」，明目張膽地插手台海、南海問題，劍指中國彰彰明甚！

在東京會議上，美日還確認調整駐日美軍與日本自衞隊的指揮法制框架問題，駐日美軍將新設統合軍司令部，加強日美協同作戰能力，美國將放寬轉讓日本武器規定，美國將增加愛國者防空導彈和中程空對空導彈予日本。美國防長奧斯汀聲稱，這些舉動是針對「中國持續採取脅迫行為，企圖改變東海、南海、台海現狀」。拜登政府在印太、東海、南海、台海的布局，都是為了打擊中俄朝，花費巨大精力和財力，頗為得意。但特朗普的思路卻不以為然，一是覺得美國吃了虧，沒意義；二是會把美國引入絕不該參加的戰爭。